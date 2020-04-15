洛阳未来将开通东盟国际航线 建设希尔顿酒店

昨日上午，第39届中国洛阳牡丹文化节投资贸易洽谈会在我市隆重举行。

昨日上午，第39届中国洛阳牡丹文化节投资贸易洽谈会在我市隆重举行。今年牡丹文化节期间，我市招商引资规模再创新高，共签约亿元以上招商引资合同项目118个，投资总额1146.6亿元。其中，多个项目与市民生活息息相关。

我市未来将开通东盟国际航线，建设希尔顿酒店

作为此次投洽会上的重点内容之一，我市与柬埔寨吴哥航空有限公司签署的合作备忘录格外令人关注。

作为柬埔寨王国政府持股的民航企业，该公司将在我市设立基地，适时开通洛阳至柬埔寨等东盟国家国际航线，形成洛阳“经洛飞”至东盟主要旅游城市、东盟“经暹飞”至洛阳的航线圈，打造“洛阳—柬埔寨—东盟”文化旅游空中丝绸之路，未来洛阳居民的东盟旅游之路有望更加顺畅。

一方面是国际出游更便利，另一方面是本地文旅发展升级。

涧西区将建智能VR电竞乐园。该项目由北京当红齐天集团在涧西区拟投资25亿元建设，应用VR交互系统、VR载具、5G云渲染等最新技术，且与当地工业文化相结合，致力于打造一种新型沉浸式虚拟现实竞技游戏，并适时设立VR体育竞技，提升我市文旅“科技范儿”。

此外，希尔顿酒店管理(上海)有限公司在洛龙区拟投资14.5亿元建设希尔顿酒店。该项目总建筑面积约3.8万平方米，位于龙门大道与开元大道交会处。高端酒店的落地将为我市旅游行业发展提供新的助力。