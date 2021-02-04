伊滨区寇店镇扎实做好村（社区）“两委”换届“后半篇文章”

“增加艾草种植面积130余亩，还加工香囊、艾条等，进一步拉长产业链条，提高艾草种植效益，发展壮大村级集体经济。”近日，谈起今年村里发展计划，伊滨区寇店镇干村党支部书记、村委会主任高新民信心满满。

“增加艾草种植面积130余亩，还加工香囊、艾条等，进一步拉长产业链条，提高艾草种植效益，发展壮大村级集体经济。”近日，谈起今年村里发展计划，伊滨区寇店镇干村党支部书记、村委会主任高新民信心满满。

自村(社区)“两委”换届工作启动以来，伊滨区寇店镇坚持党建引领、精准发力，换届后寇店镇村“两委”班子成员实现了年龄和学历“一降一升”，整体素质得到提升。

换届只是第一步，干部当选后如何实现村级组织有序有效运转是重要命题。该镇积极抓好后续工作，切实做好换届“后半篇文章”，巩固村(社区)“两委”换届成果。

狠抓培训强素质。该镇通过多种方式对新选任的村(社区)“两委”干部进行培训，每月还召开便民服务代办员、矛盾调解化解员、文化卫生宣传员、财务报账员“四大员”及组织委员会议，对他们进行相关业务知识培训；外出考察明思路。该镇组织美丽乡村建设示范村相关干部到外地考察学习乡村旅游、民宿经济、产业发展等工作，帮助新选任干部迅速找准工作定位、迅速融入角色、打开工作局面。

该镇相关负责人表示，寇店镇将紧紧围绕“抓党建、促发展、转民风”工作主线，扎实做好换届“后半篇文章”，结合“十四五”规划，认真开展对新选任干部的教育培训，大力发展村级集体经济，办好惠民实事，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。（记者 孙小蕊 通讯员 赵明 王猛）