抓实重点，拉高标杆争一流——论致力优化营商环境、建设场域载体

市委书记李亚在全市优化营商环境建设场域载体工作推进会上强调，要紧盯“打造优化营商环境的综合性标杆城市”要求，坚持市场化法治化国际化方向，切实抓好重点任务，着力打造全国一流、全省领先的营商环境，传递出洛阳优化营商环境的坚定决心和信心。

营商环境没有最好，只有更好。

市委书记李亚在全市优化营商环境建设场域载体工作推进会上强调，要紧盯“打造优化营商环境的综合性标杆城市”要求，坚持市场化法治化国际化方向，切实抓好重点任务，着力打造全国一流、全省领先的营商环境，传递出洛阳优化营商环境的坚定决心和信心。

常言道：“栽下梧桐树，引得凤凰来。”置于新发展格局中，这句话有着更为鲜明的现实针对性。伴随“双循环”堵点被打通，资源要素将在更大范围内加快流动，哪里营商环境好，哪里就会抢占先机、厚植优势。“全国一流、全省领先”，这八个字背后，折射的是跳出洛阳看洛阳、跳出河南看洛阳的格局，是敢拿更高标准量一量的尺度，是敢到更高舞台上比一比的气度。

当然，今天“要素红利”逐渐让位于“创新红利”，“政策红利”逐渐让位于“制度红利”，营商环境的内涵和外延正在发生深刻变化。洛阳要拉高标杆争一流，不是眉毛胡子一把抓，必须聚焦市场主体的“最痛之点”“最盼之处”，把准着力点、打好组合拳，真正把“优”字文章做到极致。

从政务环境看，政务环境是营商环境的风向标和晴雨表。对标先进，想想为什么要进行审批、能不能不审批，可否能取消的坚决取消、能下放的尽快下放？把该放的权放得更彻底更到位，才能用行政权力的“减法”，换来市场活力的“乘法”。

从市场环境看，公平竞争是市场经济的基本特征。市场准入还有各种隐性限制，仍有要素“错配”“低效配”等问题，这些问题急需“最优解”。市场主体终究会用脚投票，只要真正打造出一流的市场环境，相信有识之士自会作出正确的选择。

从法治环境看，法治是最好的营商环境。没有比法治更好的“定心丸”，没有比法治更好的确定性环境。只有以法治化消除痛点、激活创新，才能让市场主体都看到我们持续优化营商环境的决心。

从人文环境看，人文环境是一个城市软实力的重要体现。洛阳是我国70%宗族大姓的起源地、全球1亿客家人的祖源地，用好厚重的人文环境，吸引更多客商来洛投资兴业优化营商环境，方能形成更为强劲更为持久的“引力场”。

鞋子合不合脚，穿鞋的人最清楚；营商环境怎么抓，市场主体最有发言权。花最少的时间、跑最少的路、交最少的材料、找最少的部门，贸易投资最便利、政务效率最高、服务管理最贴心、法治体系最成熟，老百姓和企业期盼的营商环境之“最”，召唤我们出实招、放大招。

水不激不跃，人不激不奋。

拉高标杆争一流，与强的比、向高处攀、同优的争，在优化营商环境的赛道上来一场“排位赛”。我们要进一步改进行政审批，加强公正监管，优化政府服务，减轻企业负担；要进一步放宽市场准入，持续推进要素市场化配置，加强社会信用体系建设，让各类市场主体公开公平公正参与市场竞争；营造法治氛围，优化法治服务，保护合法权益，让各类市场主体放心投资、安心经营、专心创业；要充分挖掘利用厚重文化，延续开放包容基因，健全激励机制和容错纠错机制，把洛阳打造成企业家创新创业的“沃土”。

对标国内最高标准、最好水平，瞄准重点精准发力，展现刀刃向内、自我革命的决心，让一流的营商环境成为洛阳最可倚重的竞争优势！（洛平）