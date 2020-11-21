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洛阳市“小巨人”培育企业营业收入年均增速达25%
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.04.13 08:17

　　记者日前从市工信局获悉，我市“小巨人”培育企业营业收入年均增速达到25%，建设省级创新平台率达73.1%，通过新上项目累计吸引总投资近55亿元，为全市经济发展提供新的引擎驱动力。

　　经过多年培育，我市“小巨人”培育企业呈现以下特点。

　　培育对象实力显著增强。全市“小巨人”培育企业营业收入从2017年的22.7亿元增加到2020年的44.3亿元，年均增速25%；纳税额由1.46亿元增加到2.3亿元，年均增速16.4%。2020年，全市“小巨人”培育企业营业收入增速28.9%，利润增速81.6%，产生了显著示范带动效应。

　　培育对象创新能力显著增强。26家企业中拥有省级企业技术中心、重点实验室、工程研究中心等研发平台的企业达19家，占全部“小巨人”培育企业的73.1%。

　　培育对象发展潜力巨大。自2016年以来，我市“小巨人”培育企业累计新上项目83个，项目总投资达54.68亿元。同时，涧光股份、众智软件、鸿业科技等多家企业挂牌“新三板”，涧光股份正在进行主板上市准备工作。

　　下一步，我市将围绕“小巨人”培育工作继续开展培育认定、达标考核和动态调整，加大政策扶持力度，推动更多中小企业成为“小巨人”(培育)企业，实现全市制造业高质量发展。同时，将建立精准服务机制，将“小巨人”(培育)企业纳入服务企业“五个一”机制中，对口联系、精准施策，及时为企业协调解决困难和问题，为我市制造业高质量发展注入新动能。(记者 陈曦 通讯员 王燕飞)

　　相关链接

　　“小巨人”(培育)企业

　　“小巨人”(培育)企业是指业绩良好、极具发展潜力和培育价值、处于成长初期的小企业。通过培育推动其快速健康成长，最终成为行业中或本区域的“小巨人”。

　　截至目前，我市累计认定“小巨人”培育企业26家，获得市财政奖励金额2020万元，争取国家、省、市级财政资金支持超过1亿元。 (陈曦)
[ 责任编辑：马佳佳]
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