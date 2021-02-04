洛阳这条路直通天街 跨越千年！【视频】

隋唐洛阳城遗址重要建筑和道路的保护展示工程一直备受市民关注。作为隋唐洛阳城中轴线重要组成部分，日前，建春门里坊展示路及天街辅路建成通车。

隋唐洛阳城遗址重要建筑和道路的保护展示工程一直备受市民关注。作为隋唐洛阳城中轴线重要组成部分，日前，建春门里坊展示路及天街辅路建成通车。

历史上的天街与建春门大街是什么样子？新建成的这两条道路有何重要意义呢？今日，记者来到现场进行采访。

两条路组成“L”型线路，与滨河北路和龙门大道形成环线

今日，记者来到建春门里坊展示路，这条路位于洛龙区龙门大道以西、集美城家居广场以南，为一条长约500米的东西向道路。该路路面设有双向四车道，两旁建有绿化带，里面种植着七叶树、桂花、望春玉兰等植物，绿化带两侧各有一条棕色的乐道。

记者注意到，建春门里坊展示路南侧建有一面十几米长的文化墙，墙上绘有多种反映隋唐洛阳历史文化的图案。比如唐朝诗人王建的《凉州行》一诗提到的“城头山鸡鸣角角，洛阳家家学胡乐”的场景，在文化墙上就有展示。

沿着建春门里坊展示路向西走到头再向北拐，就来到了南北向的天街辅路。这条路长313米、宽18米，同样是双向四车道，道路的最北端与滨河南路相交。

南北向的天街辅路与东西向的建春门里坊展示路共同组成了一条“L”型线路，与滨河北路和龙门大道组成了一道环线。

“现在出门比之前方便多了！”定鼎门街道办事处王庄村村民王先生说，建春门里坊展示路建成前，这里是一条最宽处只有8米的东西向断头小路。周边居民们想出去，需要先顺着这条路前往龙门大道，然后再前往目的地。建春门里坊展示路和天街辅路建成后，居民出行有了更多选择。