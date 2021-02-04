涧西区珠江路街道珠江社区：绣党旗 感党恩

“一针一线绣的不仅是党旗，更代表着我们大家‘一心向党’的决心！”11日，涧西区珠江路街道珠江社区组织开展了“为建党100周年献礼——百人绣党旗，学百年党史”活动。活动计划为期两个月，珠江社区党委将结合“大走访”活动，组织百余名党员接力承绣，用一针一线绣出爱党心、爱国情，力争于6月中旬完成作品。

“一针一线绣的不仅是党旗，更代表着我们大家‘一心向党’的决心！”11日，涧西区珠江路街道珠江社区组织开展了“为建党100周年献礼——百人绣党旗，学百年党史”活动。活动计划为期两个月，珠江社区党委将结合“大走访”活动，组织百余名党员接力承绣，用一针一线绣出爱党心、爱国情，力争于6月中旬完成作品。社区还将开展“我为群众办实事”志愿服务活动，为辖区居民免费理发、义诊、艾灸，并开展防电信诈骗宣传等。