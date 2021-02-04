记者跑腿：认领“僵尸车”需要哪些程序？

日前，一位家住涧西的网友在洛阳网“百姓呼声”平台反映，他所住的小区比较破旧或者无主两轮电动车和自行车被拉走。他想咨询，这种车辆是否属于“僵尸车”？如何认领“僵尸车”？需要哪些程序？有何依据？记者采访了相关负责人。

●本期关注

日前，一位家住涧西的网友在洛阳网“百姓呼声”平台反映，他所住的小区比较破旧或者无主两轮电动车和自行车被拉走。他想咨询，这种车辆是否属于“僵尸车”？如何认领“僵尸车”？需要哪些程序？有何依据？记者采访了相关负责人。

●所跑单位

涧西区城市管理局

●跑腿经历

根据网友反映，涧西区城市管理局相关负责人介绍，为持续推进全国文明城市创建工作，营造干净有序的市容环境，市城市管理局对城市区范围内“僵尸车辆”进行集中清理整治。在拖移这些车辆前，小区物业需提供材料证明这些车辆长期占用公共资源。

“僵尸车辆”，是指占用公共场所停放，外表脏污破损、长期无人使用或无法使用的各类机动车、非机动车。具有认定标准为：外观残旧破损、积灰严重、长时间停放不动、妨碍其他车辆安全通行、影响消防安全的破损车辆；轮胎干瘪、车窗破损的旧车辆；无牌无证、于年检周期内没有参加年检的、不能上路的机动车辆；明显失去使用功能的机动车辆。

认领程序：车主携带自己身份证原件及复印件，机动车需要携车辆合格登记证书、行驶证、保险单；非机动车携带车辆的购车手续到各区城管局办理相关手续，不收取拖离和存放费用。

逾期未按要求处理或告知后仍不处理的“僵尸车辆”，相关部门拍照留档后实施拖离，集中停放于市城市管理局盘龙冢“僵尸车”停车场。

无人认领车辆处理方式：对拖移集中停放的“僵尸车辆”，由相关部门协调公安机关定期进行公告，公告期满3个月后，依法分类进行处理：对拼装、报废的车辆，依法强制报废；对有涉嫌盗抢、赃物或其他违法犯罪的车辆，通知相关单位接收处理；对公告期满仍不来接受处理或无人认领的车辆，依法统一销毁。

处理依据

这类车辆依据《中华人民共和国道路交通安全法》《河南省市政设施管理办法》等法律法规和2020年5月6日市城市管理局、市公安局联合发布的《关于加强城市区非机动停放管理的通告》。

●跑腿结果

这位网友已经了解相关政策。（洛报融媒记者 贾臻 通讯员 胡惠娟 张帅）