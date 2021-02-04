洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

点赞！洛阳残疾人家庭无障碍改造工作暖人心
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.12 20:57

　　12日，65岁的倪灵香右手抓住墙上的尼龙扶手，拖着左侧偏瘫的身体，一步一个台阶，安全地从一楼走回位于五楼的家中。“感谢党和政府的好政策，为残疾人家庭实施无障碍改造，给我的生活带来便利。”倪灵香说。

　　倪灵香家住西工区解放路洛阳轮胎厂家属院，2012年，她因脑出血导致左侧肢体偏瘫，办理了肢体三级残疾人证。

　　一楼到五楼的墙上安装尼龙扶手，卫生间安装尼龙扶手，配置坐厕椅……2020年8月，西工区残联经过走访，了解到倪灵香的需求后，为其免费实施了家庭无障碍改造。

　　“我家在五楼，以前每次下楼都很困难。”倪灵香说，经过改造后，她可以单独上下楼，和邻居们晒着太阳，聊着天，心情变得开朗许多。

　　和倪灵香一样，82岁的王绵兰老人住在五楼，也是肢体三级残疾。去年同期，西工区残联为她家实施了无障碍改造，在卫生间安装尼龙扶手，配置坐厕椅、沐浴凳，发放可调式铝合金拐杖等，让王绵兰的生活品质得到较大提升。

　　“2020年，西工区残联为辖区100户残疾人家庭实施无障碍改造，今年的数量为70户，计划6月底完成。”西工区残联党支部副书记王瑜说，西工区在全市最早推行残疾人家庭无障碍改造工作，截至2020年年底，已惠及辖区500余户残疾人家庭。

　　洛报融媒记者从市残联获悉，今年，我市将为500户城市区残疾人家庭实施无障碍改造。通过家庭无障碍改造，解决残疾人日常生活障碍。

　　改造对象为具有我市常住户口，持有二代残疾人证的残疾人；此次改造以重度残疾人、一户多残残疾人家庭为先，也可扩大改造范围，包括对其他有需求的残疾人家庭；对无障碍设施有需求意愿的残疾人家庭；居住环境具备改造条件的残疾人家庭。

　　改造项目根据残疾人房屋结构和残疾类别的不同需求，主要包括改造类施工、基本辅助器具配备安装、改善类配建及适合残疾人需求的机械或智能化器具四大类。

　　市残联相关工作人员介绍，各区残联是本级残疾人家庭无障碍改造项目责任主体，负责组织无障碍改造项目设计、施工、质量监督和前期验收工作。

　　此外，洛报融媒记者还了解到，老年人随着年龄增长，大多会腿脚不便，老年人居家适老化改造成为群众关注的话题。

　　近年来，洛阳城区积极开展既有多层住宅增设电梯小区试点，以此为突破口，我市开始发力老旧小区“适老化改造”，除加装电梯外，还建设无障碍通道、打造适老化家居环境、配置适老辅具等，让老年人拥有幸福的晚年。(洛报融媒记者 余子愚 文/图 通讯员 杨润颖)
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·这个星星的孩子 有个暖心故事
  • ·她们吃着降压药，血压就是降不下来
  • ·一换季就容易流鼻血，他这是怎么了
    		•
    驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
    驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
    驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
        日前，古城快速路东延三川大道至光武大道段通车，有效改善了伊河北侧区域东西向通行条件，市民去伊滨区游玩...
  • ·馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
  • ·来，咱和地铁合个影
  • ·自制小长假出游饮品——金橘柠檬汁
    		•
    		 
    新闻排行
  • 李亚会见上海电气电站集团总裁张光耀
  • 黄河岸边有“田园”
  • 游客轿车前轮冲出桥面悬空 民警用俩千...
  • 刘宛康分别会见来洛参观考察、投资项...
  • 洛阳高新区（自贸区）智能制造高质量...
  • 洛阳招商引资创新高！亿元以上项目118...
  • 扎实做好查纠整改各项工作 持续推动教...
  • 记者跑腿：灵活就业人员报销生育医疗...
  • 奏响全面深化改革的洛阳强音——党的...
  • 患阿尔茨海默病老人易走失 家属不妨听...
    		•
    百姓呼声
  • · 洛阳自来水阶梯水量的制定标准？官方回应
  • · 今年牡丹文化节开幕式晚会门票不对外发售
    • 精彩图片
    建春门里坊展示路及天...
    西苑公园195个品种牡丹...
    牡丹大面积绽放 众多游...
    李清道工作室：科学培...
    精彩热帖

    王城之春插花展

    唯有牡丹真国色

    彩蝶飞舞

    高邮镇国寺
    /宁夏银川五日行
    /绝代只西子 众芳唯牡丹---隋唐植物园
    /【光影瞬间】靓丽模特随拍
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605