点赞！洛阳残疾人家庭无障碍改造工作暖人心

12日，65岁的倪灵香右手抓住墙上的尼龙扶手，拖着左侧偏瘫的身体，一步一个台阶，安全地从一楼走回位于五楼的家中。“感谢党和政府的好政策，为残疾人家庭实施无障碍改造，给我的生活带来便利。”倪灵香说。

12日，65岁的倪灵香右手抓住墙上的尼龙扶手，拖着左侧偏瘫的身体，一步一个台阶，安全地从一楼走回位于五楼的家中。“感谢党和政府的好政策，为残疾人家庭实施无障碍改造，给我的生活带来便利。”倪灵香说。

倪灵香家住西工区解放路洛阳轮胎厂家属院，2012年，她因脑出血导致左侧肢体偏瘫，办理了肢体三级残疾人证。

一楼到五楼的墙上安装尼龙扶手，卫生间安装尼龙扶手，配置坐厕椅……2020年8月，西工区残联经过走访，了解到倪灵香的需求后，为其免费实施了家庭无障碍改造。

“我家在五楼，以前每次下楼都很困难。”倪灵香说，经过改造后，她可以单独上下楼，和邻居们晒着太阳，聊着天，心情变得开朗许多。

和倪灵香一样，82岁的王绵兰老人住在五楼，也是肢体三级残疾。去年同期，西工区残联为她家实施了无障碍改造，在卫生间安装尼龙扶手，配置坐厕椅、沐浴凳，发放可调式铝合金拐杖等，让王绵兰的生活品质得到较大提升。

“2020年，西工区残联为辖区100户残疾人家庭实施无障碍改造，今年的数量为70户，计划6月底完成。”西工区残联党支部副书记王瑜说，西工区在全市最早推行残疾人家庭无障碍改造工作，截至2020年年底，已惠及辖区500余户残疾人家庭。

洛报融媒记者从市残联获悉，今年，我市将为500户城市区残疾人家庭实施无障碍改造。通过家庭无障碍改造，解决残疾人日常生活障碍。

改造对象为具有我市常住户口，持有二代残疾人证的残疾人；此次改造以重度残疾人、一户多残残疾人家庭为先，也可扩大改造范围，包括对其他有需求的残疾人家庭；对无障碍设施有需求意愿的残疾人家庭；居住环境具备改造条件的残疾人家庭。

改造项目根据残疾人房屋结构和残疾类别的不同需求，主要包括改造类施工、基本辅助器具配备安装、改善类配建及适合残疾人需求的机械或智能化器具四大类。

市残联相关工作人员介绍，各区残联是本级残疾人家庭无障碍改造项目责任主体，负责组织无障碍改造项目设计、施工、质量监督和前期验收工作。

此外，洛报融媒记者还了解到，老年人随着年龄增长，大多会腿脚不便，老年人居家适老化改造成为群众关注的话题。

近年来，洛阳城区积极开展既有多层住宅增设电梯小区试点，以此为突破口，我市开始发力老旧小区“适老化改造”，除加装电梯外，还建设无障碍通道、打造适老化家居环境、配置适老辅具等，让老年人拥有幸福的晚年。(洛报融媒记者 余子愚 文/图 通讯员 杨润颖)