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危急关头，洛阳资深户外领队上演“高空营救”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.12 19:23

　　12日，回忆起几天前的一次遭遇，洛阳一资深户外领队“神话”依然心有余悸。

　　9日上午11点，“神话”带领旅行团登上了洛阳飞往乌鲁木齐的航班，让他没想到的是，在飞机起飞一个多小时后，机舱里会上演一场惊心动魄的“高空营救”，而这场营救的主人公和见证者竟是自己。

　　飞机上，一个小伙子突发意外全身抽搐

　　42岁的“神话”是我市一名经验丰富的定制旅行爱好者，做户外领队已有20年时间。

　　回忆起发生在4月9日的这件事，“神话”的情绪仍旧有些激动，“那天，带来我人生中两个第一次，第一次在飞机上处置癫痫病人，第一次经历紧急备降”。

　　“神话”说，那一天他带领团员们登机后，因为临近午餐时间，大家都开始用餐，这时，他注意到身边的一个小伙子在狼吞虎咽地吃着自己的飞机餐，“吃得很快，头也不抬”。吃过午餐，“神话”听着音乐准备睡会儿，但没过一会儿，就被一声尖叫惊醒，他这才发现，刚才狼吞虎咽吃东西的小伙子此时已目光呆滞、手指叉开，整个身体都在抽搐。

　　帮助在他和机组人员的努力下，小伙子的情况得以好转

　　面对眼前的景象，机组人员一边询问机上是否有医生，一边联系地面塔台请求紧急备降。

　　见乘客中并没有人主动应答，且全身抽搐的男子情况已愈发危急，学过一些急救方法的“神话”决定试试。他和机组人员首先将这位男子从过道上拉出，让他侧身躺在过道上，拉下男子的口罩后，他们发现，男子已开始口吐白沫，牙关紧咬。

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[ 责任编辑：崔利利]
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