洛阳纪检监察机关将对这些平台开展专项监督

洛阳市纪委监委日前出台《关于政务服务便民热线平台群众和企业诉求办理情况专项监督办法(试行)》，规范高效办理群众和企业诉求事项。

洛阳市纪委监委日前出台《关于政务服务便民热线平台群众和企业诉求办理情况专项监督办法(试行)》，规范高效办理群众和企业诉求事项。

洛阳市政府、相关职能部门、洛阳广播电视台等设立的“12345”热线、“12315”热线、“12369”热线、“行风热线”等政务和媒体服务平台，通过电话、网络、手机客户端等受理、交办、督办、反馈群众和企业的各类诉求事项情况，以及市直相关职能部门、县(区)政府等承办责任单位办理群众和企业诉求情况，均被列为监督对象。

纪检监察机关重点对六个方面工作进行监督：热线平台按照规章制度运行情况；责任单位办理群众和企业诉求以及相关问题整改情况；热线平台按照规定对责任单位办理群众和企业诉求的考核评比情况；热线平台按照相关规定，向各级纪委监委移送问题线索情况；热线平台综合分析研判群众诉求，由行业主管部门对反映集中、高发多发问题，开展专项整治情况；发生违纪违法案件的单位，开展作风纪律和效能提升活动情况。

洛阳市纪委监委相关负责人表示，纪检监察机关将通过日常检查、突击检查、重点抽查、跟踪督查、线索移送等方式对群众和企业诉求办理情况开展专项监督。根据要求，办理群众和企业诉求重视不够、服务意识不强，冷硬横推、敷衍应付甚至弄虚作假的单位或人员；因执行政策不到位、工作措施不力、不担当、不作为、监管不到位等造成重大错误或不良影响，以及失职渎职等涉嫌违纪违法的单位或人员；在办理群众和企业诉求考核中排名靠后的单位；依照相关规定需要追责问责的其他事项等，热线平台主管部门可根据工作需要，提请同级纪委监委进行追责问责。

专项监督期间，纪检监察机关将联合热线平台主管部门，采取上门回访、电话和短信回访等方式，不定期对责任单位办理群众和企业诉求情况进行抽查，严防“虚假”办理，一经发现，严肃处理。（洛报融媒记者 李三旺 通讯员 陈聚涛 孙碧云）