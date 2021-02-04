百名摄影师聚焦“国色天香”【视频】

四月的洛阳，春和景明，大片牡丹吐露芬芳。12日，隋唐城遗址植物园迎来了正在中国摄影家协会(三门峡)培训中心学习的，来自祖国各地百名摄影师，活动在河南省摄影家协会和洛阳摄协的精心组织下，摄影师们长枪短炮聚焦国色天香牡丹，共享这一场春日的花海盛宴。

四月的洛阳，春和景明，大片牡丹吐露芬芳。12日，隋唐城遗址植物园迎来了正在中国摄影家协会(三门峡)培训中心学习的，来自祖国各地百名摄影师，活动在河南省摄影家协会和洛阳摄协的精心组织下，摄影师们长枪短炮聚焦国色天香牡丹，共享这一场春日的花海盛宴。

“洛阳牡丹甲天下” 由原中国佛教协会会长赵朴初题写

中国摄影家协会培训中心百名摄影师聚焦第39届中国洛阳牡丹文化节

据该公园负责人介绍，为了让“牡丹仙境”这一盛景能持续到五一长假，根据牡丹生长周期，园林师傅会不定期移植、摆放调节盛开的牡丹。

为了提升牡丹的观赏视觉效果，该园今年在九色台周边安装雾森系统，系统产生的雾气，给人虚无缥缈、若隐若现之感，营造出引人入胜的景观效果。喷出的水雾还兼具生态降温、降尘除尘、净化加湿空气的效果，在牡丹文化节期间，每日定时开放，提升观赏效果，打造新的观赏亮点。(记者 高均海 通讯员 安瑞云 朱雨云)