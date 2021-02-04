陕西耄耋老人想赏洛阳牡丹 惊喜来了！

“我妈离开洛阳已经60多年了，以前工作忙，现在腿脚不好，所以再看一眼牡丹花，就成了难事儿。”12日，家住洛阳市洛龙区的方晓利这样告诉记者，“如果能送一束牡丹花给我的母亲，我都想象不到，她会高兴成啥样。”

“我妈离开洛阳已经60多年了，以前工作忙，现在腿脚不好，所以再看一眼牡丹花，就成了难事儿。”12日，家住洛阳市洛龙区的方晓利这样告诉记者，“如果能送一束牡丹花给我的母亲，我都想象不到，她会高兴成啥样。”

方晓利说，她的母亲今年81岁，和父亲一样，都是地地道道的老洛阳人。上世纪50年代，因父母的工作调动，他们全家搬到了陕西咸阳，一晃60多年过去了，这期间，母亲回老家的次数屈指可数，而哪怕是探亲回来，也一般正值春节，非牡丹的盛花期，就这样，赏花成了母亲心头积累多年的念想。

虽然身在异乡，但却割不断心中的乡愁。方晓利出生在陕西，下面还有三个弟弟妹妹，在她的记忆中，父母闲暇时会给他们讲许多有关家乡的故事，豆腐汤、牛肉汤、文峰塔、牡丹花……

“在我很小的时候，就对牡丹花有很多想象。”方晓利回忆，母亲爱花，尤爱牡丹，她记不得从何时开始，母亲就计划着一场带着孩子们回乡看牡丹的旅程，但由于经济压力、工作时间等原因，这一趟旅程久久未能实现。

上世纪80年代，方晓利回到洛阳参加了工作，才第一次见到了牡丹。“看到牡丹花的那一刻，我才真正理解我妈为啥这么多年都想亲眼再看一看牡丹。”她说，牡丹的美有别于其他花，它呈现的是一种雍容华贵的大气之感，而在她计划将母亲接来洛阳看花时，家里又遭受父亲生病、去世等接二连三的打击。