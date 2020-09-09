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洛阳焦作联动招才引智 提供岗位1100多个
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.12 15:39

　　10日，洛阳焦作区域联动发展招才引智校园行在河南理工大学启动，洛焦两地共组织45家企业现场广纳英才，提供岗位1100多个，岗位需求近2000名，涵盖博士、硕士、本科、大专等各学历层次。

　　洛阳焦作区域联动发展招才引智校园行，是洛阳市人力资源和公共就业服务中心与焦作市人才交流中心落实《洛阳都市圈发展规划(2020-2035)》文件精神的具体实践，旨在建立人才服务合作机制，拓宽人才流动渠道，加强重大人才服务活动协调对接，逐步实现人才数据资源共享，为两地区域联动发展提供优质、高效的人才支撑和智力保障。

　　坐落于焦作的河南理工大学是河南省特色骨干高校，入选国家“中西部高校基础能力建设工程”高校。为办好此次招聘会，吸引人才来洛回洛，市人力资源和公共就业服务中心精心准备，遴选我市优质产业的用人单位参会，并将我市就业创业服务政策汇编成《人才需求蓝皮书》现场免费发放。同时，根据在校大学生的通信工具使用习惯，创建“洛阳人才服务”QQ群，邀请企业和应届毕业生扫码入群，实现简历在线直投。焦作市人才交流中心也在现场设立招聘展位，组织该市重点企业参加。

　　对于不能到场的重点企业，我市人社部门还提供人才需求对接代招服务。伊滨区人社局把辖区14家用人单位的简介、岗位需求等信息制成名企优岗手册带到招聘会现场。“像中信重工、省安装集团等企业的人力资源专员实在忙不开，但又不想错过这次招聘会，我们和企业提前沟通，了解他们的人才需求，到现场代为宣传、代收简历。”伊滨区人社局工作人员介绍。

　　据统计，此次招聘会现场，我市参会用人单位共接待毕业生政策咨询400余人次，初步达成就业意向355人次。“我提前两天就在学校网站上看到这次招聘会信息了，今天直奔咱洛阳的招聘展位，《人才需求蓝皮书》很实用，现场扫码入群投简历也很方便。”该校大四学生董刚是洛阳人，他在招聘会现场与我市一家用人单位初步达成就业意向，他说，洛阳都市圈建设对他这样的高校毕业生来说是难得的发展机遇，希望能回到洛阳就业创业。(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 李培博 周旗 市社保中心供图)
[ 责任编辑：马佳佳]
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