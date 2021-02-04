庆祝建党100周年 洛阳这群人耗时两年创作100幅剪纸作品【视频】

《嘉兴红船》《开国大典》《全国脱贫攻坚总结表彰大会》……11日，“百幅剪纸见证百年历史——庆祝中国共产党成立100周年”系列剪纸艺术品完成全部创作。100幅作品生动还原了中国共产党建党百年来波澜壮阔的历史，让观众在欣赏传统艺术的同时，得到一场不忘初心的精神洗礼。

11日，“百幅剪纸见证百年历史——庆祝中国共产党成立100周年”系列剪纸艺术品完成全部创作。100幅作品生动反映了中国共产党建党百年来波澜壮阔的历史，让观众在欣赏传统艺术的同时，得到一场不忘初心的精神洗礼。

该系列作品由洛阳市剪纸艺术研究会和洛阳职业技术学院师生共同创作完成。11日下午，在洛阳职业技术学院文旅学院，一幅幅精美的剪纸作品被装裱成框。

洛阳市剪纸艺术研究会会长王飞介绍，百幅作品由26名专业老师和9名学生创作完成，历时近两年。题材选取了中国共产党成立以来的重大历史事件及涌现出的典型人物，作品按照地点、事件、人物等分为四大篇章。

“原图的绘制均为手工完成，剪、刻仅是第二步。其中最重要的是设计和构思，用了近一年时间。”参与作品创作的洛阳职业技术学院学生马丹阳说，把重大历史事件浓缩在一张长宽各60厘米的纸张上，需要深刻了解历史背景，选取典型的素材，并且以群众喜闻乐见的直观方式呈现出来。为此，创作团队翻阅大量党史材料，并实地探访红色遗址，绘制出的原图往往几易其稿。

“预计将于今年5月在洛阳启动公益巡展活动。”王飞表示，届时将在具备条件的博物馆、图书馆、社区、村委会、学校等地展出全部100幅作品。（洛报融媒记者 孟山 通讯员 常书香 文/图/视频）