4月10日起，洛阳九洲池再现“千秋盛唐”

四月春意浓，悠悠古都借东风；一池碧波水，许你千秋盛唐梦。4月10日起，隋唐洛阳城国家遗址公园九洲池景区大型沉浸式实景演出“神都志?幻唐之夜”全新升级、重磅回归，每晚两场(19时30分-20时30分、21时-22时)精彩上演。

四月春意浓，悠悠古都借东风；一池碧波水，许你千秋盛唐梦。4月10日起，隋唐洛阳城国家遗址公园九洲池景区大型沉浸式实景演出“神都志·幻唐之夜”全新升级、重磅回归，每晚两场(19时30分-20时30分、21时-22时)精彩上演。

作为第39届中国洛阳牡丹文化节引人瞩目的“网红打卡地”之一，九洲池景区以融奇幻时尚元素、洛阳历史文化于一体的大型IP——“神都志·幻唐之夜”，成为洛阳城亮丽新名片。

昨晚(4月6日)的预演现场，记者实地感受了昔日盛世唐朝的辉煌。步入九洲池景区大门，行于御道，缓缓向瑶光殿迈进，宫廷鼓曲声声入耳，盏盏宫灯各呈艳姿，一场属于盛唐的奇幻梦境悄然拉开帷幕。19时30分，华灯划破夜空，演出在阵阵唐鼓声中正式开始。演员身着宫廷华服，以精湛表演将盛唐往事娓娓道来，十三朝古都的厚重历史，就这样在万千游客眼前鲜活了起来。

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依托九洲池景区特色，演出以瑶光殿为起点，特设“文道”“武道”两条路线将不同景点串联，供游客自由选择。在“文道”，游客可以习字对诗、对弈棋局，观古琴乐舞、唐风魔术；在“武道”，游客可以体验投壶等唐风小游戏，赏唐朝武术、唐风歌舞。随后，“文道”“武道”游客在景区演艺观赏台集合，观演剧目《仙降九洲》，惊叹于喷火、呼啦圈等杂技表演，沉醉于牡丹仙子的曼妙舞姿与光电水幕秀，享受“穿越”之感。

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除了令人倍感震撼的“神都志·幻唐之夜”，九洲池景区白天的演出同样精彩。游客可以尽情穿梭于文心桥、桃花林、簪花亭等景点，在舞乐霓裳中流连忘返。

洛阳的四月，怎能少了牡丹？九洲池景区独具特色的牡丹品种——百年紫斑牡丹现已进入盛花期。华灯初上，游客漫步九洲池景区，一边循线索解重重谜团、梦回盛唐，一边闻花香、品古城诗与远方，实为一大乐事。

行至景区廊院，花香绕梁，美食的香味也悄悄溜进了鼻腔。大唐集市至于此，商邸云集生意忙。无骨凤爪、花式棉花糖、纯手工老酸奶、长沙新派臭豆腐……各色美味令人眼花缭乱，更有热闹的《唐宫百戏》，让游客尽享味蕾、视觉的双重盛宴。

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观重磅演出、品国色天香、尝特色美食……这个四月，九洲池景区邀您赴一场春天的约会！(记者 谢钰旸)⑧