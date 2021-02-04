又见铜驼暮雨（洛城胜景古今谈）

洛阳山川秀丽，名胜遍地，自古为世人所向往、仰慕，留下无数诗词典故，也留下了口口相传的著名景观。

开栏语：每年牡丹花开时节，八方游客纷至沓来，各个景点人潮涌动，摩肩接踵。

洛阳山川秀丽，名胜遍地，自古为世人所向往、仰慕，留下无数诗词典故，也留下了口口相传的著名景观。洛城文化复兴，古今辉映，昔日的“洛阳八大景”“洛阳八小景”旧貌换新颜，“龙门山色”更新，“铜驼暮雨”重现……千年传奇化作不老传说，再度令世人惊艳。

名胜古迹各有什么典故？复建景观藏着什么故事？愿与诸君携手同游洛阳春，再探良辰美景。

铜驼暮雨文化创意美食街

说不清是从哪天起，洛阳市第一人民医院对面，忽然出现了一个铜驼暮雨文化创意美食街区。

街边商铺皆为仿古建筑，诸如莺声楼、蝶舞楼、凝碧楼，浪漫典雅。街区中央有几匹铜铸骆驼，广场边立着一块字迹斑驳的古碑。

此处位于中州东路与西通巷交叉口南，挨着瀍河，临近新街、东通巷、东关大街，南边不远处就是洛阳民俗博物馆。大石桥下春水静流，河畔花红柳绿，风光宜人。

相比人潮汹涌的老城十字街，这条新建的商业街游客不多。一个本地人说，他到今日才知铜驼暮雨是“洛阳八大景”之一。

铜驼陌上风光好

“洛阳八大景”，是古人评选出的八大洛阳美景：龙门山色、马寺钟声、金谷春晴、邙山晚眺、天津晓月、洛浦秋风、平泉朝游、铜驼暮雨。

铜驼暮雨原是隋唐洛阳城中的一处景致。“铜驼”指的是隋唐洛阳城东北隅的铜驼坊，坊中有一条铜驼陌(又名铜驼巷)，巷子两头有铜铸骆驼。

铜驼坊北边不远处就是北市。盛唐时期，东都洛阳是举世闻名的大都市，而北市是当时最繁华的国际贸易市场，商贾如云，熙熙攘攘。

铜驼陌临近超级商圈，生活便利，人烟稠密。每逢春日，东城桃李芬芳，陌上烟柳拂堤，清香沁人心脾。待到黄昏时分，家家户户生火做饭，袅袅炊烟弥漫空中，犹如暮云四合，烟雨蒙蒙，有一种说不出的美感。时人美其名曰：铜驼暮雨。

唐宋时期，铜驼暮雨是洛城著名景观。铜驼陌上游人如织，文人墨客写诗无数。唐代刘禹锡有诗云：“金谷园中莺乱飞，铜驼陌上好风吹。”北宋司马光有诗云：“铜驼陌上桃花红，洛阳无处不春风。”

老百姓不写诗，他们讲故事：相传，铜骆驼的嘴里有一只蛤蟆，每天晚上人们做饭时，蛤蟆会吐烟……