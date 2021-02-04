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坚持刀刃向内做好统筹兼顾 确保查纠整改取得扎实成效

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.04.12 08:45

　　昨日下午，全市政法队伍教育整顿学习教育环节总结交流暨查纠整改环节动员部署会议召开。

　　省政法队伍教育整顿第三驻点指导组组长黄庚倜，副组长耿景智、倪玮，市领导赵会生、娄会峰、李保国、李保兴、曲海滨、吴志军等在主会场参加会议。

　　会议以视频形式召开，偃师、孟津、涧西、洛龙在会上作交流发言。

　　赵会生在动员讲话中强调，要认真总结成绩，清醒认识问题，把学习教育贯穿教育整顿全过程，以学促查、以学促改、边学边改，持续保持政法队伍教育整顿良好态势。要紧抓关键环节，对标对表中央、省委决策部署以及省指导组、市委的工作要求，坚持“惩前毖后、治病救人”方针，依纪依法适用“自查从宽、被查从严”政策，打好自查自纠主动仗、组织查处攻坚仗、专项整治纵深仗，全力推动政法队伍教育整顿取得实效。要压实工作责任，主动配合督导、把好工作方向、营造良好氛围、抓好统筹兼顾，切实形成强大合力，以自我革命的精神，扎实稳妥、有力有序推进政法队伍教育整顿，全面提升执法满意度，以全市政法队伍的崭新面貌、党和人民放心满意的新业绩庆祝建党100周年。

　　黄庚倜充分肯定洛阳政法队伍教育整顿学习教育环节取得的成效，强调教育整顿进入中心环节，要扛牢政治责任、强化使命担当，从严从实做好各项工作，推动查纠整改取得实效。要做到“四个紧盯”，紧盯目标任务、原则方向、重点举措、“两不误、两促进”，把党的领导贯穿到教育整顿各方面和全过程，着力做好自查自纠，整治顽瘴痼疾，高质量开展规定动作、自选动作，推动“我为群众办实事”走深走实，确保查纠整改环节有力有序推进。要加强组织领导，压实主体责任、直接责任、协同责任、指导责任，确保洛阳政法队伍教育整顿工作持续走在全省前列。(记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：马佳佳]
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