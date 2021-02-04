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洛龙区李楼镇齐村村志编纂委员会历时3年 编纂30余万字《齐村志》
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.04.12 08:31

　　近日，洛龙区李楼镇齐村村志编纂委员会历时3年，编纂完成30余万字《齐村志》书稿，为村庄立传。近日，记者结合此书稿到齐村走访，了解到齐村许多鲜为人知的历史。

　　受《李楼镇志》影响编纂《齐村志》

　　齐村，是由桂莲凹、北石人、纲常、齐村、叶村5个自然村组成的一个行政村，村委会驻地齐村自然村。齐村很好找，在三川大道与聂西路交叉口向东直行即到。

　　“编纂《齐村志》，是受《李楼镇志》的影响。”村志执行主编孙建邦说，2014年9月，李楼镇启动《李楼镇志》的编纂工作，他受邀担任副主编，在编纂镇志的过程中，了解到许多关于齐村的历史。

　　今年66岁的孙建邦，是齐村北石人自然村人，他退休之后回到家乡生活，对家乡饱含深情。

　　“村里的高龄老人日渐稀少，村庄过去的人和事逐渐不为后人所知，我们要抢救性挖掘齐村的历史，记住乡愁。”孙建邦说。

　　2017年11月，在孙建邦等人的建议下，齐村党支部、村委会召开《齐村志》编纂筹备会议。受村“三委”的委托，孙建邦和同村的孙龙合负责村志编纂工作。

　　经过3年多的工作，《齐村志》历经6次修订，完成初稿，全书共13章30余万字，囊括了齐村从新石器时期至2018年12月的历史。

齐村遗址地面上，麦苗青青

　　齐村遗址和纲常遗址将齐村历史上溯到新石器时期

　　经考古发现，齐村境内有2处新石器时期人类文化遗存，分别称为齐村遗址和纲常遗址，现为市级文物保护单位。

　　齐村遗址位于齐村自然村西南，占地面积约1.1万平方米；纲常遗址位于纲常自然村南，占地面积约1.5万平方米，2处遗址紧邻。考古人员在这里采集到的文物有陶制曲腹钵、罐、器座等。

　　近日，记者在齐村遗址看到，遗址地面为大片的麦地，远处的油菜花金灿灿。“新石器时期的遗址都在地面以下，地面上基本看不到痕迹。”孙龙合说。

　　孙龙合介绍，除2处遗址外，齐村的北石人自然村形成于唐代以前，其余4个自然村形成于明、清时期。其中，桂莲凹曾被称为“窑场”，是肖姓人家的烧制砖瓦的地方；北石人曾名为“古雨霖庄”，现名据传与武则天修建卢舍那大佛有关；纲常俗称“岗上”，后称“岗陈”，最终取“三纲五常”之意定为现名；齐村原名齐家村，因戚、齐两姓得名，后来，戚、齐两姓合为齐姓；叶村原名叶家村，叶姓村民祖籍浙江绍兴。

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[ 责任编辑：潘亮]
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