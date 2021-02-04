患阿尔茨海默病老人易走失 家属不妨听听民警这些建议

近日，瀍河公安分局救助了一位患有阿尔茨海默病的迷路老人，民警借此呼吁社会多关注身边患有这类疾病的老人。

近日，瀍河公安分局救助了一位患有阿尔茨海默病的迷路老人，民警借此呼吁社会多关注身边患有这类疾病的老人。

6日17时前后，瀍河公安分局瀍西派出所接到群众求助称，有一位老人在洛阳东车站附近转了一下午，好像迷路了。值班民警王万民等人开车到现场查看情况，他们发现一位70岁左右的老太太在人行道徘徊。面对民警的询问，老人说自己没有迷路，不需要帮助，可又说不清住在哪儿。

“从老人的言谈举止，我们猜她患有阿尔茨海默病。”王万民说，他们把老人带回派出所，并拿来热水和食物。经耐心沟通，老人逐渐放下戒备，开始配合民警通过智能警务系统查找自己的身份信息。

“经查，老人今年70岁，住在塔西社区。”瀍西派出所副所长周帅帅说，当日19时许，老人的女儿和女婿接到消息赶到派出所，他们证实老人确实患有阿尔茨海默病，在接到民警电话前，他们已经找了很长时间。

“我们平时经常接到有关老人迷路、走失的警情，这类老人都或轻或重患有阿尔茨海默病。”周帅帅说，如果家中有这样的老人，家属除给予更多陪伴外，还应学习一些简单的照顾技巧，如在家中醒目位置放个小黑板或留言条；给老人身上放个写有家庭地址、姓名、家属电话号码的卡片，或者给老人买个带定位功能的手环、手表等防走失智能设备。(记者 牛鹏远 通讯员 赵自强)