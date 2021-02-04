奏响全面深化改革的洛阳强音——党的十八届三中全会以来洛阳市全面深化改革综述

牡丹花开真国色，古都洛阳迎来“最美四月天”。三五成群的市民和外地游客，穿梭在牡丹的海洋，徜徉在城市书房，漫步在城市“乐道”，体验着赏花惠民政策带来的便利，感受着洛阳发展的日新月异，品味着古都生活的独特风情。

牡丹花开真国色，古都洛阳迎来“最美四月天”。三五成群的市民和外地游客，穿梭在牡丹的海洋，徜徉在城市书房，漫步在城市“乐道”，体验着赏花惠民政策带来的便利，感受着洛阳发展的日新月异，品味着古都生活的独特风情。

这些群众身边的惠民新名片，正是洛阳全面深化改革一个个生动实践的缩影。

党的十八届三中全会特别是“十三五”以来，市委牢牢把握全面深化改革总目标，统筹推进各领域各方面改革，对标中央、省委部署共推出改革任务1378项，已完成1357项，正在推进21项，一大批事关转型发展高质量发展的改革举措落地生根、开花结果。各项改革任务加快落地，改革对转型发展高质量发展的牵引作用持续增强，改革的成果和红利持续释放，群众的获得感、幸福感、安全感持续提升，为加快建设现代化洛阳都市圈、开启全面建设现代化强市新征程注入动力活力。

用足用好改革关键一招 谋篇布局抓落实

全面深化改革是一项重大政治责任和历史使命，也是我市加快推进“9+2”工作布局各项工作的根本性举措。在全面深化改革大潮中，洛阳作为中西部地区城市，决不能贻误战机、错失时机。

“要充分认识全面深化改革对构建新发展格局的重大意义，发挥好改革的突破、先导作用，用足用好改革这个关键一招，既要布好局，也要落好子，确保各项改革向构建新发展格局聚焦发力。”省委常委、市委书记、市委全面深化改革委员会主任李亚对全面深化改革工作高度重视，要求各级各部门加强改革系统集成，以更大决心和力度促进改革举措落实落细。

无一例外，历次市委全面深化改革委员会会议，都把学习习近平总书记重要讲话和中央、省委深改会精神列为首要议题。“十三五”以来，我市这样的会议共召开了30次，研究出台改革方案300余个。

积极融入中部地区崛起、黄河流域生态保护和高质量发展等重大国家战略，以开放为引领加快建设中原城市群副中心城市；成功争取自创区、自贸区、综保区等国家战略平台落地洛阳；围绕供给侧结构性改革，在全国地级市中率先构建了具有洛阳特色的“1+7”政策框架；244项省级权限承接工作顺利推进，现代化洛阳都市圈启动建设，以洛济一体化发展为先导示范，联动平顶山、三门峡、济源协同推进融合发展；在全省率先全面推开产业集聚区体制机制改革，完善推广“管委会+公司”模式；圆满完成市、县、乡三级党政机构改革，事业单位改革落地见效，五大领域综合行政执法改革任务有序推进；290座城市游园遍地开花，204座城市书房星罗棋布，1100公里城市“乐道”曲径蜿蜒，15分钟“阅读圈、休闲圈、健身圈、就医圈”基本形成；城区集中供热普及率攀升至90.1%，越来越多的居民过上暖冬；86座“乐养居”贴心温暖，助力10万余名老人安度晚年。

风劲潮涌，自当扬帆破浪。改革“总引擎”，点燃了洛阳发展的强劲动能。全市经济实力迈上新台阶，GDP总量突破5000亿元，经济结构更加优化，高质量发展迈出坚实步伐。