洛阳站交通枢纽南广场建设 明后两天这些区域将停水

10日，记者从洛阳北控水务集团有限公司获悉，为配合市重点工程洛阳站交通枢纽南广场建设施工，将对该区域配套供水管网进行了迁改建设施工，计划对迁改完成的供水管道进行停水碰通。
10日，记者从洛阳北控水务集团有限公司获悉，为配合市重点工程洛阳站交通枢纽南广场建设施工，将对该区域配套供水管网进行了迁改建设施工，计划对迁改完成的供水管道进行停水碰通。
10日，记者从洛阳北控水务集团有限公司获悉，为配合市重点工程洛阳站交通枢纽南广场建设施工，将对该区域配套供水管网进行了迁改建设施工，计划对迁改完成的供水管道进行停水碰通。
停水时间：
4月12日9时—4月13日21时
停水范围：
1.京津辅路以东，国花路(含)以西，北环辅路以南，瀍涧大道以北；
2.解放路以东(不含)，光华路以西(不含) ，道南路以南(含)，纱厂东路以北(含金谷园路以东，金谷园路西侧不受影响)。
请上述区域内的客户提前做好储水准备，夜间休息及家中无人时，请务必关闭用水器具。如施工提前结束，洛阳北控水务集团将立即恢复供水，如有疑问请致电24小时供水服务热线9610001。（洛报融媒记者 冯莹雅）
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