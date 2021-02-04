洛阳站交通枢纽南广场建设 明后两天这些区域将停水

10日，记者从洛阳北控水务集团有限公司获悉，为配合市重点工程洛阳站交通枢纽南广场建设施工，将对该区域配套供水管网进行了迁改建设施工，计划对迁改完成的供水管道进行停水碰通。

10日，记者从洛阳北控水务集团有限公司获悉，为配合市重点工程洛阳站交通枢纽南广场建设施工，将对该区域配套供水管网进行了迁改建设施工，计划对迁改完成的供水管道进行停水碰通。 10日，记者从洛阳北控水务集团有限公司获悉，为配合市重点工程洛阳站交通枢纽南广场建设施工，将对该区域配套供水管网进行了迁改建设施工，计划对迁改完成的供水管道进行停水碰通。 停水时间： 4月12日9时—4月13日21时 停水范围： 1.京津辅路以东，国花路(含)以西，北环辅路以南，瀍涧大道以北； 2.解放路以东(不含)，光华路以西(不含) ，道南路以南(含)，纱厂东路以北(含金谷园路以东，金谷园路西侧不受影响)。 请上述区域内的客户提前做好储水准备，夜间休息及家中无人时，请务必关闭用水器具。如施工提前结束，洛阳北控水务集团将立即恢复供水，如有疑问请致电24小时供水服务热线9610001。（洛报融媒记者 冯莹雅）