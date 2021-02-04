洛阳聋哑教师张勤杰耗时1年半画成10米牡丹画【视频】

为庆祝牡丹文化节到来，洛阳特教中心学校的聋哑教师张勤杰，耗时1年半画了一幅10米长的牡丹国画。
为庆祝牡丹文化节到来，洛阳特教中心学校的聋哑教师张勤杰，耗时1年半画了一幅10米长的牡丹国画。
为庆祝牡丹文化节到来，洛阳特教中心学校的聋哑教师张勤杰，耗时1年半画了一幅10米长的牡丹国画。
46岁的张勤杰一直很喜欢牡丹花，就想通过画画的方式把牡丹记录下来。11日，在该校的长廊上，张勤杰小心翼翼地展开这幅长达10米的牡丹画。手语翻译谷秀玲介绍，张勤杰希望千姿百态的牡丹花为洛阳牡丹文化节增光添彩，热烈欢迎五湖四海的朋友来洛赏国色牡丹。(洛报融媒记者 冯莹雅 文/图/视频 通讯员 梁欣欣）
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