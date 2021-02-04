洛阳博物馆“三彩俑”走出展柜 与观众互动跳舞【视频】

侍女俑、武士俑、伎乐俑、牵马俑、胡人俑……您看过博物馆里的唐三彩跳舞吗？11日下午，由洛阳原创的第十二届中国舞蹈“荷花奖”古典舞获奖榜首作品《大河三彩》在洛阳博物馆进行互动式演出，惊艳全场。

侍女俑、武士俑、伎乐俑、牵马俑、胡人俑……您看过博物馆里的唐三彩跳舞吗？11日下午，由洛阳原创的第十二届中国舞蹈“荷花奖”古典舞获奖榜首作品《大河三彩》在洛阳博物馆进行互动式演出，惊艳全场。

10日晚，在第39届中国洛阳牡丹文化节开幕式上，舞蹈《大河三彩》的精彩表现让人回味无穷。11日下午2点半左右，这些身抹黄泥、油彩的《大河三彩》舞蹈演员们突然出现在观众中间，犹如一个个从博物馆展柜中走出的三彩俑，给观众带来别具一格的沉浸式体验。

又惊又喜的观众们纷纷举起手机拍照，不愿错过任何一个精彩镜头。演出结束后，演员们在展厅内“定格”，仿佛又变回博物馆内的“文物”，引来众多观众与之合影留念。