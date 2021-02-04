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长篇历史小说《曾国藩》作者、著名作家唐浩明来洛讲学
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.11 20:54

唐浩明

　　4月11日下午，长篇历史小说《曾国藩》作者、著名作家唐浩明应市文联、市作协和席殊书屋之邀，来洛阳讲学，与洛阳作家、读者见面交流。

　　唐浩明，1946年生，湖南衡阳人，岳麓书社首席编辑、湖南省作家协会名誉主席。著有长篇历史小说《曾国藩》《杨度》《张之洞》等，历史随笔集《冷月孤灯·静远楼读史》、评点曾国藩系列等。

　　20世纪80年代初，唐浩明任《曾国藩全集》的责任编辑。通过编审、分析曾国藩留下的多达1500万字的文稿，阅读曾国藩同时代人的著述和大量的正史、野史资料，他对曾国藩有了比较全面的了解，认为曾国藩既非圣贤完人，亦非千古罪人，而是中国近代史上一个悲剧色彩浓重的历史人物。

现场

　　唐浩明在费时11年编纂、校正、出版1500万字、30卷的《曾国藩全集》的同时，构思、写作三卷长篇历史小说《曾国藩》，一出版即引起极大轰动，开启了席卷整个华人文化圈的“曾国藩热”。《曾国藩》荣登香港《亚洲周刊》20世纪中文小说百强榜。30多年来，这部《曾国藩》影响了包括当代年轻人在内的无数读者，成为一部长盛不衰的经典历史小说。

　　“作家写作是心里有话要说，读者通过阅读能知道作者对历史人物的看法和评价。”唐浩明在现场分享了自己研究曾国藩的心得体会和创作长篇历史小说《曾国藩》的过程，他鼓励青年作者下苦功夫，走进历史，之后再走出历史，通过文学创作，如同给轮胎打气，让历史人物的形象饱满起来，具有精气神。

　　“洛阳太美了，洛阳牡丹甲天下，在洛阳生活，市民的幸福指数最高。”唐浩明说，他多次来过洛阳，曾参观过龙门石窟、白马寺等地。他认为，洛阳就是中国的代名词，读懂洛阳就是读懂中国。今天的洛阳，不仅有厚重的历史文化，还是一座欣欣向荣的现代都市，充满活力。(洛报融媒记者 余子愚 文/图)
[ 责任编辑：崔利利]
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