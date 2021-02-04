王一博为家乡牡丹“代言”背后 他们做了这些工作【视频】

“邀请你到我的家乡洛阳，游千年古都，赏国色牡丹……”今年牡丹文化节期间，知名洛阳籍艺人王一博面向中外游客录制的一段邀约视频引起关注。近年来，不断有洛阳籍艺人为家乡“代言”。

“邀请你到我的家乡洛阳，游千年古都，赏国色牡丹……”今年牡丹文化节期间，知名洛阳籍艺人王一博面向中外游客录制的一段邀约视频引起关注。近年来，不断有洛阳籍艺人为家乡“代言”。

受访者认为，艺人为家乡做宣传推广，可提高洛阳的知名度与美誉度。我市文旅产业做大做强，既要继续练好“内功”，也离不开形式多样的城市宣传。

王一博宣传家乡洛阳（视频截图）

邀请知名洛阳籍艺人为家乡“代言”，让年轻人认识和了解洛阳

“自去年以来，我们一直与王一博及其团队保持联系。”11日，市文旅局相关工作人员说，去年由市文旅局和爱奇艺、留白影视联合出品、以古都洛阳为背景的古装悬疑剧《风起洛阳》拍摄工作开机，王一博为主演之一。王一博是知名的洛阳籍艺人，当时他们就向其提及，有机会能否为家乡拍摄公益宣传片，王一博团队欣然答应，承诺愿为宣传家乡出一份力。

本月初，他们与王一博取得联系，邀请他录制牡丹文化节邀约视频，王一博爽快答应并很快录制完成。随后，他们将视频通过微博、抖音、快手等平台发布，视频时长虽然仅15秒，但引起了强烈反响。

目前，该视频在各大平台累计播放量达数千万次，其中市文旅局官方微博账号转发量近9万、点赞量超过13万，打破多项纪录，快手、抖音平台综合播放量均过千万。“王一博在年轻人群体中具有号召力。”工作人员说，通过洛阳籍艺人能让更多人认识并了解洛阳，这是他们邀请王一博录制视频的初衷。