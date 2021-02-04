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最接地气实践课！美发专业学生进工地义务理发【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.11 20:22

　　“帮我剪个平头”“给我来个毛碎”9日中午，洛龙区金城寨街与站前西路交叉口的大河荟项目工地异常热闹，餐厅门口，工人们一吃完午饭就围上来，在他们前面，20多把美发剪上下舞动，交织发出清脆的咔嚓声。

　　当天，洛阳与爱同行公益联盟联系洛阳工业信息中等专业学校来到大河荟项目工地开展义剪活动。一把美发剪、一把梳子、一块围布，来自该校美发与形象设计专业的学生们不仅在问清工人们对发型的要求后才落剪，剪完后还会递上镜子让他们看看是否满意。

　　“小伙子剪得很好，看着利索多了！”来自四川的工人胡师傅有一个多月没理发了，这次他对自己的新发型非常中意。胡师傅说，项目工期紧，大家很少有空闲时间，平时一两个月才剪一次头发，而且大多是工友们互相帮着剪的，这次这么多准美发师们上门服务，还是免费的，大家都很高兴。

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[ 责任编辑：崔利利]
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