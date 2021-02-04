“藏在国宝中的舞蹈史”——走进博物馆系列讲座在洛阳启动【视频】

11日下午，“藏在国宝中的舞蹈史”——走进博物馆系列讲座在洛阳启动。
11日下午，“藏在国宝中的舞蹈史”——走进博物馆系列讲座在洛阳启动。
11日下午，“藏在国宝中的舞蹈史”——走进博物馆系列讲座在洛阳启动。
“藏在国宝中的舞蹈史”——走进博物馆系列讲座由中国舞蹈家协会、河南省委宣传部、河南省文联主办，洛阳市委宣传部、河南省舞蹈家协会等承办，旨在全面展示、弘扬古典舞蹈的蕴含的优秀历史文化。
近年，洛阳加快构建文化传承创新体系，统筹推动文化旅游深度融合发展，着力打造华夏历史文明传承创新核心区和国际文化旅游名城，积极探索文化资源活化创新路径。以舞蹈《大河三彩》、实景演出《唐妞乐舞》《大唐飞歌》、装束复原秀《洛水霓裳》、应天门3D投影秀等文化成果为载体，通过舞蹈、器乐、光影等多元化的表现形式，不断赋予文物“时代生命”。
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