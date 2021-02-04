方便！上门入户办社保 家门口就能取出养老金

“大爷，卡您收好，以后拿着它，在咱村就能领养老金！”近日，在洛宁县陈吴乡金山庙村，该县社保中心工作人员把激活了金融功能的社保卡交回82岁村民朱怀友手里，并详细讲解了社保卡功能。

“大爷，卡您收好，以后拿着它，在咱村就能领养老金！”近日，在洛宁县陈吴乡金山庙村，该县社保中心工作人员把激活了金融功能的社保卡交回82岁村民朱怀友手里，并详细讲解了社保卡功能。

以前，朱怀友要支取养老金，得带着存折到10公里外的乡镇银行网点，虽然他早已领到社保卡，但激活金融功能得本人到近20公里外的县城银行网点才行，再者他也习惯了用存折，所以卡一直放在家里闲置。

在我市农村地区，像朱怀友这样60岁以上的参保群众有不少。由于社保卡金融功能激活涉及个人隐私，按规定须本人到银行办理，但一些农村地区参保群众因离银行网点远、行动不便等，无法到场，导致养老金不能随时支取，成为制约城乡居民养老保险服务群众的“最后一公里”。

今年3月以来，为解决参保群众遇到的困难事和烦心事，市社保中心以党史学习教育为契机，在全市社保系统开展“我为群众办实事”实践活动。针对农村地区参保群众，各地社保部门联合金融机构上门入户开展社保卡金融功能激活、发卡、补卡等业务；有些老年人习惯使用存折，社保部门协调金融机构推出“一卡配一折”服务：社保卡方便在家门口支取养老金，配套的存折方便查看支取明细。