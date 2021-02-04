涉“两卡”问题突出 多家营业网点被挂牌整治

近日，洛阳市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室对一批涉案“两卡”问题较为突出的营业网点实施挂牌整治，责令限期整改。 近日，洛阳市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室对一批涉案“两卡”问题较为突出的营业网点实施挂牌整治，责令限期整改。 被挂牌整治的网点为： 中国银行宜阳支行； 邮储银行中州支行； 邮储银行邙岭路营业所； 移动公司宜阳县锦屏镇百佳手机店； 移动公司宜阳县城关镇豫鑫通讯OPPO体验服务中心店； 电信公司涧西天津路自营厅； 电信公司丽新路升龙专营店。 洛阳市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室有关负责人介绍，今年以来，洛阳市涉案“两卡”总体库存量大，从业人员整体反诈意识和识别非法开办“两卡”的专业技能并未有效提升，源头把控能力欠佳，导致新增“两卡”涉案的问题依然突出。运营商、银行金融部门要加强对开立电话卡、银行卡的审核力度，做好风险排查，对高危风险用户，坚决关停，逐步将库存量清零。(洛报融媒记者 申利超 通讯员 刘刚)(图由受访单位提供)