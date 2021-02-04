4月12日牡丹花情预报

目前，全市牡丹观赏园露地自然花期牡丹进入盛花期，连片开放。

目前，全市牡丹观赏园露地自然花期牡丹进入盛花期，连片开放。

四星级牡丹观赏园花情如下：

王城公园：全园共有640多个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的64%。主要分布在牡丹仙子观赏区、国际牡丹观赏区、紫云天香台、甘棠州牡丹观赏区、王城春早观赏区、傲梅渲春观赏区。其中：盛开的牡丹品种有首案红、胡红、万花盛、珊瑚台、大藤锦、新日月、白雁、初乌等；初开的牡丹品种有岛の藤、白妙、百花殿、镰田锦、白王狮子、花王、春柳等。园内棣棠、樱花、绣线菊等竞相绽放。“王城之春”第十三届国际牡丹插花花艺展及致敬母亲河书画展，自4月10日起在王城公园明堂展出。

(王城公园 岛大臣等品种)

(王城公园 岛大臣)

(王城公园 胡红)

隋唐城遗址植物园：全园共有690多个品种牡丹开放,开花牡丹占本园牡丹的60%。主要分布在九色园、特色园、百花园、科技园等处。其中：盛开的牡丹品种有香玉、似荷莲、璎珞宝珠、宣阳门、皇嘉门等；初开的牡丹品种有绿香球、枫叶红、似锦袍、八千代椿、白王狮子等。目前，紫斑牡丹200多个品种成片盛开。千姿牡丹园内万余株垂枝桃、碧桃、菊花桃、绛桃、关山樱、松月樱、普贤象樱、郁金樱等正值盛花期。木兰琼花园内百余株绣球荚蒾、琼花等盛开。南门5万余株郁金香开放。

(隋唐城遗址植物园 八千代椿)

(隋唐城遗址植物园 皇嘉门)

(隋唐城遗址植物园 时雨云)

中国国花园：全园共有约450个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的60%。主要分布在二乔亭、开元富贵广场、国色广场等处。其中：盛开的牡丹品种有七福神、八千代椿、御所樱、五大洲、岛大臣、五洲红、旭港、花王等；初开的牡丹品种有长寿乐、皇冠、莲鹤、白妙等。园内樱花、棣棠、黄刺玫争奇斗艳。