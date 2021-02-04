洛汴两地朗诵爱好者相聚颂牡丹【视频】

“花开正艳迎宾朋，浓浓诗情话春风。汴洛骚客喜相聚，词章放歌不了情。”10日下午，在隋唐城遗址植物园西门广场，洛阳和开封两地的朗诵爱好者们相聚一堂、赞颂牡丹，开封上河诗社社长还即兴作了一首诗。
“花开正艳迎宾朋，浓浓诗情话春风。汴洛骚客喜相聚，词章放歌不了情。”10日下午，在隋唐城遗址植物园西门广场，洛阳和开封两地的朗诵爱好者们相聚一堂、赞颂牡丹，开封上河诗社社长还即兴作了一首诗。
“花开正艳迎宾朋，浓浓诗情话春风。汴洛骚客喜相聚，词章放歌不了情。”10日下午，在隋唐城遗址植物园西门广场，洛阳和开封两地的朗诵爱好者们相聚一堂、赞颂牡丹，开封上河诗社社长还即兴作了一首诗。
在活动现场，洛阳琵琶峰朗诵艺术团、开封上河诗社近百名朗诵爱好者表演了诗朗诵《洛阳在一朵花上绽放》 《读中国》《我是河南人》等近20个节目，大家一起用朗声雅韵赞美洛阳、赞美牡丹。(洛报融媒记者 仝景菁 文/图/视频)
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