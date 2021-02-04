国网洛阳供电公司：圆满完成第39届牡丹文化节开幕式保电

4月10日晚，第39届中国洛阳牡丹文化节开幕式在应天门广场落幕，国网洛阳供电公司周密部署，圆满完成开幕式特级保电任务。

4月10日晚，第39届中国洛阳牡丹文化节开幕式在应天门广场落幕，国网洛阳供电公司周密部署，圆满完成开幕式特级保电任务。

今年是建党100周年，也是洛阳高质量建设现代化都市圈、全面建设现代化强市的起步之年。置身这一特殊历史节点，第39届中国洛阳牡丹文化节的成功举办更有意义，更具影响。

为保障牡丹文化节开幕式期间电力安全可靠供应，国网洛阳供电公司提前谋划、精心组织，成立了以主要领导为指挥长的电力保障指挥部，编制了“1+9”总体保电方案，下设5个专业工作组，建立了责任明晰、方案细化、落实到人的保电指挥体系。

本次开幕式保电累计投入50余人，安装3台双电源切换柜、19台低压配电柜，敷设6千余米低压电缆，投入3辆UPS车，2辆发电车用于现场保障,对涉及的18条输配电线路、7座变电站、开关站开展特巡特护，重点对110千伏1、2中桥线高压电缆施行24小时看护，确保电力保障万无一失。

本次牡丹花会持续40天，盛会已至，洛阳魅力将引来八方宾朋，国网洛阳供电公司保电人员将全力以赴，做好后续各项保电工作，为盛世牡丹的绽放保电护航。 (韩善起 李帅 尚德)④