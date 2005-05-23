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二广高速洛阳龙门收费站恢复通行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.04.11 09:17

　　经过1个多月的改造提升，昨日，二广高速洛阳龙门收费站恢复通行，有力保障了牡丹文化节期间游客出行。

　　今年3月5日，洛阳龙门收费站封闭施工，相关部门对收费站互通区范围内的东幅主线及4条匝道进行了全面加宽改造。

　　洛阳龙门收费站北与二广高速济源段顺接，南与郑少洛高速、西南环高速交会，设有10个车道，日均车辆通行量1100台次左右。(记者 赵硕 通讯员 刘圣涛)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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