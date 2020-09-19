深挖历史文化价值 推动节庆创新发展

拉萨雪顿节、哈尔滨国际冰雪节、佳木斯三江杏花节……您知道吗？除了咱们洛阳的牡丹文化节、河洛文化旅游节等，全国每年举办的节庆活动近200个。

拉萨雪顿节、哈尔滨国际冰雪节、佳木斯三江杏花节……您知道吗？除了咱们洛阳的牡丹文化节、河洛文化旅游节等，全国每年举办的节庆活动近200个。在昨日开幕的2021年中国节庆与文旅融合发展论坛上，文旅领域专家畅所欲言，为推动节庆创新、促进文旅融合产业高质量发展建言献策。

“洛阳是一个历史文化名城，牡丹文化节已经是家喻户晓的城市名片，是洛阳城市品牌的一个重要组成部分。”国务院发展研究中心研究员郑砚农认为，洛阳的牡丹文化节定位准确，且借助厚重的历史文化不断融合创新，与其他城市的节会相比，显出明显差异。他建议，洛阳应坚持“内容为王”，在打造节庆、会展活动品牌时，与新技术进一步融合，让节会内容更加丰满、更具现代化，与城市“古今辉映、诗和远方”的气质相得益彰。

在中国会展经济研究会节事专业委员会主任邓峰看来，一个成功的节会需要一个有力的物质载体，例如，在洛阳牡丹文化节中，“牡丹”就是深受喜爱的物质载体，也是节会的核心吸引力。邓峰建议，城市节庆可培育独具魅力的标志性载体，例如洛阳近年着力打造的“新三篇”，深挖历史文化价值，促进文旅产业从传统的观光游向体验游、研学游发展，展示城市新的旅游形象，进一步提升城市影响力。

洛阳文保集团董事长辛俊峰介绍了我市在挖掘历史文化蕴含的品牌价值方面做出的努力与尝试。“按照市委、市政府部署，我们采用原址保护、原貌复建的形式，勾勒轮廓、凸显轴线、握指成拳、分类推进，实施了应天门、天堂明堂、九洲池、天街等保护展示工程，在提升城市文化品位、改善城市环境和居民生活条件的同时，也打造出备受大家青睐的‘网红打卡地’。”

“只要是能够为人民群众所接受的文化，都可以做成节庆活动。”文化和旅游部中国旅游研究院首席研究员宋子千认为，节庆是文化与人的结合点，是文化与旅游融合发展的一个具体体现，旅游与文化越来越呈现深度融合、共生共进的发展趋势。他建议，文旅融合要打造更具文化含量、更加健康向上的产品。(记者 智慧 实习生 苑曼琳)