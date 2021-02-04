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洛平：牡丹一“闪”动人心
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.04.11 09:04

　　“亮了，靓了”“有创意，有意思”“这才是洛阳”……这两天，“洛阳牡丹元素红绿灯”冲上热搜，引得网友直呼“真香”。一“闪”之间，千年古都的底蕴分外彰显，牡丹花城的个性格外鲜明，激起了许多人的共鸣。

　　红绿灯与牡丹花，一个是交通文明的标志，一个是洛阳特色的标签，两者巧妙结合，恰似“奶”与“茶”交融，产生了互补的美感，散发出迷人的魅力。当“牡丹红绿灯”亮起时，交通设施不再机械，释放出浓浓的人文暖意，每一次目睹，都像是与这个城市的美好遇见。这看似寻常的一“闪”，承载着洛阳悠悠牡丹文脉，点亮了一个有故事的最美“转角”，彰显出“古今辉映、诗和远方”的城市风貌，唤醒了人们心中“满城方始乐无涯”的精神原乡。

　　有人说，由内而外的气质，不总是散发于短暂的高光时刻，更在于平时的一点一滴。“牡丹红绿灯”走红背后，是洛阳以文“化”城，把牡丹等城市特色元素融入城市建设、融入生活的又一探索。诚然，全面提升城市建设，展现市容市貌，厚植文化底蕴，彰显城市个性，画好画精画美城市建设“工笔画”，不仅需要系统推进的“大手笔”，也需要灵光一闪的“小清新”。如今，从“花瓣路灯”，到“牡丹护栏”，再到“唐风站亭”，文化气息氤氲的洛阳街头，人们总能在一个个微空间邂逅“方寸之美”。将文化符号与一角一隅、一砖一瓦有机镶嵌，千年古都迎来品质“蝶变”，文化底蕴迈向芬芳“远扬”。

　　百转千回，不如“原来你也在这里”。多一些“有趣的灵魂”，将文化细节融入城市一灯一柱，将特色元素注入一街一巷，传统与现代就能更好地交相辉映。立足独特的历史文化优势，不断挖掘内涵、不断创新理念、不断丰富表达、不断提升展现，让历史文化和现代生活融为一体，我们就能为城市增添别样风采，在守正出新中点亮一个更有内涵和韵味的洛阳！(洛平)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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