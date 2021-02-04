扎实推进市域社会治理“洛阳实践” 为现代化强市建设提供坚强政法保障

9日，全市网格化服务管理暨智慧安防小区建设工作现场会召开，学习先进、推广经验，认真落实政法队伍教育整顿“两不误”“两促进”要求，推动各项工作任务落地见效。

9日，全市网格化服务管理暨智慧安防小区建设工作现场会召开，学习先进、推广经验，认真落实政法队伍教育整顿“两不误”“两促进”要求，推动各项工作任务落地见效。

市委常委、政法委书记娄会峰指出，要对标中央、省、市部署要求，进一步强化问题导向，提升信息化建设水平，加强网格员队伍建设，奋力实现“多网合一、一网多能”工作格局；要强化目标导向，建强“综治中心+网格化+信息化”三大基础工程，高标准高质量完成重点民生实事——200个智慧安防小区(村居)建设，传递政法温度；要强化效果导向，始终把群众放在心中最高位置，紧密结合政法队伍教育整顿，每月开展安全感满意度民意调查，切实解决群众关心的热点、难点、堵点问题，坚决打赢安全感满意度双提升攻坚战，扎实推进市域社会治理“洛阳实践”，为建设社会主义现代化强市开好局、起好步提供坚强政法保障。

会议还研究部署了信访稳定工作，为牡丹文化节营造安全稳定的社会环境。

会前，与会人员实地观摩了瀍河、偃师规范提升综治中心、综治信息平台建设、网格化服务管理等工作。

副市长李保兴参加活动。(记者 申利超 通讯员 张继峰)