10日晚，由省政府主办，省文化和旅游厅、洛阳市政府共同承办的第39届中国洛阳牡丹文化节在隋唐洛阳城应天门北广场隆重开幕。

辉煌百年路 花开新征程

第39届中国洛阳牡丹文化节开幕

李蒙宣布开幕 李亚、江凌、赵素萍、何金平、高体健等出席开幕式 刘宛康主持

10日晚，由省政府主办，省文化和旅游厅、洛阳市政府共同承办的第39届中国洛阳牡丹文化节在隋唐洛阳城应天门北广场隆重开幕。

今年是中国共产党成立100周年，是出彩“十三五”、奋进“十四五”两个历史时期的交汇点，也是洛阳高质量建设现代化都市圈的起步之年。本届牡丹文化节以“辉煌百年路花开新征程”为主题，按照“强主题、重提升、保安全、促融合、惠民生”的办节思路，精心策划了四大板块20项主要活动，全面展示我市以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会精神和中央、省委决策部署，在黄河流域生态保护和高质量发展、新时代推动中部地区高质量发展等国家战略中奋勇争先的生动实践和勃勃生机，激励全市上下更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以建设现代化洛阳都市圈为主战场主抓手主平台，只争朝夕、接续奋斗，奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章。

十届全国政协副主席李蒙，省委常委、市委书记李亚，省委常委、宣传部部长江凌，省人大常委会党组书记、副主任赵素萍，副省长何金平，省政协副主席高体健及省直有关单位领导出席开幕式。

出席开幕式的有：斯里兰卡驻华大使帕利塔·科霍特。另外，日本冈山市、法国图尔市、美国拉克罗斯市、俄罗斯陶里亚蒂市、韩国光州广域市、泰国乌隆府等国际友城也以连线或视频形式表示祝贺。

出席开幕式的还有：西安市、郑州市有关领导以及洛阳都市圈的焦作市、济源市、三门峡市、平顶山市相关市县领导；新疆维吾尔自治区哈密市领导；洛阳市有关领导和老干部代表，部分驻洛全国和省党代表、人大代表、政协委员，在洛两院院士，驻洛部队首长，高校、金融机构、科研院所、重点企业负责人代表；全市优秀共产党员、劳动模范和脱贫攻坚、卫生防疫等八个领域的一线代表，参加中国节庆与文旅融合发展论坛的代表等。

开幕式由市长刘宛康主持。

20时许，全体起立，奏唱中华人民共和国国歌。

何金平致开幕词。他说，近年，河南省坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于河南工作的重要讲话和指示批示精神，认真落实黄河流域生态保护和高质量发展、新时代推动中部地区高质量发展等重大国家战略，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，在疫情防控中筑牢“硬核河南”的中原防线，经济社会发展和内陆开放高地建设呈现出良好态势。洛阳是享誉海内外的“千年古都、牡丹花城”，深厚灿烂的历史文化底蕴与牡丹花开富贵、国色天香的秀美画卷交相辉映，绘就出“古今辉映、诗和远方”的城市名片。洛阳牡丹文化节已连续成功举办38届，成为传承中原文化、讲好河南故事、扩大对外开放的重要平台，推动了区域和城市知名度、美誉度、影响力的持续提升。在各方共同努力下，本届牡丹文化节一定能够成为一届欢乐祥和、亮点纷呈、成果丰硕的盛会，为中国共产党百年华诞献礼。

20时10分许，李蒙宣布：第39届中国洛阳牡丹文化节开幕！

随即，在优美的音诗画《绽放吧，牡丹》表演中，一场以“花开新征程”为主题的大型文艺演出拉开帷幕。原创情景音乐剧《城市变奏曲》以非物质文化遗产项目河洛大鼓为串联，融入洛阳地铁、小游园、城市乐道、城市书房、乐养居、古都夜八点等洛阳经济社会发展成果，彰显了河洛大地高质量发展的蓬勃脉动。随后，在第十二届中国舞蹈“荷花奖”中摘得古典舞金奖的洛阳舞蹈《大河三彩》实景重现，生动展示了河洛儿女永远拼搏、生生不息的“黄河精神”。国潮歌舞《博物馆之都》以传统文化的现代表达、河洛文化的国际表达，阐释千年古都的人文精神，让“古今辉映、诗和远方”的城市名片更加靓丽。歌舞《新征程》以振奋人心的表演，热情礼赞建党100周年。大合唱《旗帜》用热情激昂的歌声，激励河洛儿女永远跟党走，以崭新的精神风貌迎接党的百年华诞。

本届牡丹文化节秉承“以节促建、以节促管、以节推介、利民惠民、全面提升”的办节宗旨，努力打造更有内涵、更有特色、更具影响的洛阳城市品牌节会，使其成为弘扬优秀文化、促进多产融合、推进经贸发展、提升城市影响、幸福广大群众的纽带和平台，为海内外朋友献上一场精品荟萃、异彩纷呈的文化盛宴。

围绕开启新征程，献礼建党百年华诞，本届牡丹文化节在庆祝建党100周年、全面建成小康社会、“十四五”规划顺利开局起步等方面，策划了纪念建党百年沿黄九省“千人同书·百年辉煌”书法活动、洛阳市“十三五”发展成果图片展、脱贫攻坚成果展演展示等活动，全面展现河洛儿女勇于担当、拼搏奋进的精神与情怀。

围绕加快洛阳都市圈建设，推动文化繁荣兴盛，本届牡丹文化节安排了“牡丹之歌”首届牡丹诗词大会、“研学洛阳·读懂中国”东方博物馆之都、“唐妞带你游唐宫”等系列文旅活动，着力打造国际人文交往中心和国际文化旅游名城，助推河南文化繁荣兴盛。

围绕产业转型升级，积极融入新发展格局，本届牡丹文化节以投资贸易洽谈会为龙头，组织开展产业推介、邀商洽谈、项目签约等工作，安排了“中国区域经济50人论坛”郑洛西高质量发展专题研讨会、国家物流枢纽建设(洛阳)高峰论坛等一批带动能力强、可持续发展的经贸会展活动，促进相关产业转型升级，筑牢构建新发展格局的基础。

围绕惠民共享，提升人民群众幸福感，本届牡丹文化节在继续执行旅游年票不受限、部分公园不收费、外地车辆不限行、餐饮住宿控涨幅、特殊群体免费游等“三不一控一免”惠民政策的基础上，新增了年票景点增范围、公交车辆增班次、来洛赏花有专列、乘坐地铁有折扣、假期停车不收费等“两增两有一不”惠民措施，更好地满足人民群众对文化旅游美好生活的新期待。

目前，洛阳城区牡丹观赏园调控花期牡丹进入盛花期，露地自然花期牡丹早开品种成片开放，游园赏花正当其时。

本届牡丹文化节将持续至5月10日。（洛报融媒记者 李三旺 李冰）