快讯：第39届中国洛阳牡丹文化节开幕！【视频】

今晚8时许，由河南省人民政府主办，河南省文化和旅游厅、洛阳市人民政府共同承办的第39届中国洛阳牡丹文化节在洛阳市隋唐洛阳城应天门北广场隆重开幕。

今晚8时许，由河南省人民政府主办，河南省文化和旅游厅、洛阳市人民政府共同承办的第39届中国洛阳牡丹文化节在洛阳市隋唐洛阳城应天门北广场隆重开幕。 开幕式现场 今晚8时许，由河南省人民政府主办，河南省文化和旅游厅、洛阳市人民政府共同承办的第39届中国洛阳牡丹文化节在洛阳市隋唐洛阳城应天门北广场隆重开幕。 本届牡丹文化节主题为“辉煌百年路花开新征程”，按照“强主题、重提升、保安全、促融合、惠民生”的办节思路，精心策划了四大板块20项主要活动，努力打造更有内涵、更有特色、更具影响的洛阳城市品牌节会，使其成为弘扬优秀文化、促进多产融合、推进经贸发展、提升城市影响、幸福广大群众的纽带和平台，为海内外游客献上一场精品荟萃、异彩纷呈的文化盛宴。 本届牡丹文化节将持续至5月10日。目前，洛阳市牡丹观赏园调控花期牡丹进入盛花期，露地自然花期牡丹早开品种成片开放。 游园赏花正当时，千年古都欢迎您！（洛报融媒记者 李三旺 李冰）