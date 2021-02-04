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今晚8点，牡丹文化节大幕将启，线上直播在……
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.10 19:53
图片为开幕式预演图，由导演组提供

　　今晚8点，第39届中国洛阳牡丹文化节开幕式将在隋唐洛阳城应天门北广场精彩上演，古都洛阳又一次迎来高光时刻！

　　本届牡丹文化节开幕式文艺演出由知名导演林振宇团队主创，时长约45分钟,以“花开新征程”为主题，围绕建党百年，筹划设计了“春天的交响”“最美的洛阳”“绽放的百年”三个篇章，展示百年成就，展现洛阳“古今辉映、诗和远方”的城市形象和经济社会发展成果，让游客在欣赏牡丹芳华之时，充分感受河洛大地高质量发展的蓬勃脉动。

　　开幕式将通过河南卫视、洛阳广播电视台、等直播平台进行同步直播。

　　让我们一起期待这场文化盛会吧！（洛报融媒记者 李冰）　　
[ 责任编辑：潘亮]
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