洛阳党员志愿者街头当“义务导游”

今日，洛阳老城区东北隅街道青年宫社区“红砖志愿者”服务队的党员志愿者走上街头，为游客开展志愿服务。

今日，洛阳老城区东北隅街道青年宫社区“红砖志愿者”服务队的党员志愿者走上街头，为游客开展志愿服务。

在洛阳地铁1号线青年宫站站口，5名志愿者正在耐心为游客解答。这里客流量较大，志愿者们手拿地图和景点介绍词，为游客提供道路指引、景区介绍、餐饮推荐等服务。

“服务太周到了，介绍得真详细，让我们感受到洛阳人民的友善和热情，心里暖暖的。”陕西游客周女士连连称赞。

志愿者于海洁说：“看到我们，不少游客也会主动上前咨询，帮助别人的同时，我也真正体会到了洛阳文化的魅力，当了一回‘义务导游’。”（洛报融媒记者 何奕儒 通讯员 石智卫 文/图）