2021年中国节庆与文旅融合发展论坛在洛阳开幕

10日上午， 2021年中国节庆与文旅融合发展论坛在隋唐洛阳城天堂明堂景区开幕，来自全国74个节庆城市的代表和文旅领域专家齐聚一堂，围绕节庆转型发展、助推文旅融合等展开为期两天的交流研讨。

10日上午， 2021年中国节庆与文旅融合发展论坛在隋唐洛阳城天堂明堂景区开幕，来自全国74个节庆城市的代表和文旅领域专家齐聚一堂，围绕节庆转型发展、助推文旅融合等展开为期两天的交流研讨。

与会代表和专家对洛阳在节庆与文旅融合发展方面取得的成绩表示充分肯定。大家普遍认为，洛阳坚持以文塑旅、以旅彰文、宜融则融、能融尽融，“两节一会一论坛”影响力持续提升，在创新形式、丰富内涵上下功夫，越来越多的人通过牡丹文化节、河洛文化旅游节、中原国际文化旅游产业博览会、世界古都论坛感受到洛阳的美丽、开放和厚重。

中国节庆与文旅融合发展论坛由中国会展经济研究会于2010年发起主办，主要在会议、展览、节事等三大会展领域开展学术交流、节庆研讨、展会推广等理论和实践交流活动。洛报融媒记者从主办方了解到，今年牡丹文化节期间，该活动在洛阳举办，全国各地节庆城市报名参加热情颇高，对推动洛阳文旅融合发展、高质量建设现代化洛阳都市圈具有积极意义。

国务院发展研究中心研究员郑砚农、中国会展经济研究会会长袁再青、中国会展经济研究会副会长储祥银、中国会展经济研究会节事专业委员会主任邓峰、文化和旅游部中国旅游研究院首席研究员宋子千等参加论坛。(洛报融媒记者 智慧 实习生 苑曼琳 文/图/视频)