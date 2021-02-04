连演7场！“享游都市圈”非物质文化遗产项目展演启动

10日上午，洛阳市“享游都市圈”非物质文化遗产项目展演活动在洛龙区兴洛湖公园北广场拉开帷幕。
10日上午，洛阳市“享游都市圈”非物质文化遗产项目展演活动在洛龙区兴洛湖公园北广场拉开帷幕。
10日上午，洛阳市“享游都市圈”非物质文化遗产项目展演活动在洛龙区兴洛湖公园北广场拉开帷幕。
本次展演活动由洛阳市文化广电旅游局主办，洛阳市文化馆、洛阳市非物质文化遗产保护中心承办。展演活动邀请平顶山、三门峡、焦作、济源、西安、开封、郑州、信阳、广西河池等地的非遗项目汇聚洛阳，传承、弘扬优秀传统文化，推动洛阳都市圈文旅融合，促进区域间文旅交流，进一步推进国家级河洛文化生态保护区建设，提高非物质文化遗产保护意识，营造非遗保护的良好社会氛围。
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