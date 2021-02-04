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花心有颗“寿桃” 这种牡丹名叫“麻姑献寿”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.10 15:49

　　“麻姑献寿”是我国流传已久的民间传说，10日上午，记者在洛阳国际牡丹园发现，有一种盛开的白色牡丹，竟然名字叫作“麻姑献寿”。

　　这种牡丹的长相与众不同，它身材娇小，比相邻花池里的洛阳红矮了一大截，看起来似乎不怎么起眼。但蹲下来仔细观赏，它的花瓣宽大，层次较少，花心处有一个粉嘟嘟的凸起物，就像一颗水灵灵的寿桃。

　　该园主任霍志鹏说，麻姑的传说在民间流传已久。相传，农历三月初三是王母娘娘的寿辰，麻姑用灵芝酿出美酒，跨仙鹤腾云为王母娘娘献上，这就是民间传说“麻姑献寿”，麻姑也成了吉祥、长寿的象征。

　　牡丹“麻姑献寿”是洛阳国际牡丹园自然杂交育成的品种，由于其子房膨大，像一颗寿桃，就借用了民间传说“麻姑献寿”的名字。2007年，经过中国花卉协会牡丹芍药分会新品种专家组认定，后来被收录在《中国牡丹》一书中。

　　“麻姑献寿”属于荷花型牡丹，初开时是浅粉色，盛开后呈白色。相对于其他牡丹品种，它的花冠较小，花瓣较少，但每一株的花量比较大。

　　霍志鹏说，“麻姑献寿”属于早开品种，预计花期在10天左右，这几天到洛阳国际牡丹园内的华夏园就能观赏到。同时，由于它的矮个子优势，适宜盆栽，观赏性好，便于外地游客携带和本地人往外地邮寄。(洛报融媒记者 仝景菁 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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