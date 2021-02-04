牡丹诗会在王城公园举行

10日上午，第39届中国洛阳牡丹文化节牡丹诗会在王城公园韶乐台北侧广场举行，精彩的表演引得市民和游客点赞。

“太精彩了，没想到在公园赏花，我们还能免费享受一顿精神大餐。”“诗歌写得磅礴大气，诗朗诵的水平也很高！”……

10日上午，第39届中国洛阳牡丹文化节牡丹诗会在王城公园韶乐台北侧广场举行，精彩的表演引得市民和游客点赞。

来自洛阳市作家协会、洛阳文学院、洛阳市文学艺术研究会、河南鸿儒文化艺术中心(郑州)的诗人、作家、诗歌朗诵者参加诗会。

诗朗诵《我骄傲，我是中国人》《从建党伟业到建国大业》《党旗》《红船从南湖启航》《龙门颂》《井冈山》《我的洛阳我的牡丹》等，萨克斯独奏《爱我中华》、大合唱《唱支山歌给党听》、男声小合唱《牡丹之歌》等，总计30多个节目，让市民和游客闻着牡丹花香，感受诗歌的魅力。

“今年是建党百年，今天是第39届中国洛阳牡丹文化节开幕的日子，我们在此举行一年一度的牡丹诗会，用诗朗诵和歌曲表演喜迎牡丹文化节，庆祝建党百年。”牡丹诗会总策划、诗人乔仁卯说。(洛报融媒记者 余子愚 文/图)