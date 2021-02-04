洛阳今天多云间阴天 气温8℃到20℃

今天我市多云间阴天，偏南局部地区有小雨或零星小雨，偏东风3级左右，气温8℃到20℃。

又到了双休日，天气玩起“复制粘贴”，多云和阴天持续“在线”。好在，天气不冷不热正春天，适合大家外出观赏牡丹。

昨天，第39届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组发布牡丹花情预报称，目前，全市牡丹观赏园调控花期牡丹进入盛花期，露地自然花期牡丹早开品种成片开放。牡丹观赏园内紫荆、碧桃、海棠、樱花等姹紫嫣红。

今明两天，我市或有小雨，您外出时注意带上雨具。市气象台根据最新的气象资料分析，短期内高空有短波槽活动，影响我市上空云系较多，部分地区有弱降水。预计今天我市多云间阴天，偏南局部地区有小雨或零星小雨，偏东风3级左右，气温8℃到20℃；明天多云转阴天，大部分地区有小雨或零星小雨，偏东风3级左右，气温8℃到21℃。

中国天气网预报，我国北方不少地方本周末到下周初将出现气温转折。今天之前，北方各地气温大多维持在常年同期或偏高水平。11日至13日，冷空气将给西北地区东部、华北、东北、黄淮等地带来4℃到6℃、局地8℃以上的降温，同时伴有4级到6级偏北风，届时各地气温将转为明显偏低。

需要注意的是，春天天气多变，冷暖转换节奏很快，昼夜温差较大，请您及时调整着装，谨防感冒。（记者 余子愚 通讯员 郭铭博）