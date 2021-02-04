8日下午，老城区东南隅街道办事处以“奋斗百年路，启航新征程”为主题，开展党史专题讲座，邀请市文物局研究员、市政协智库专家郑贞富授课。
8日下午，老城区东南隅街道办事处以“奋斗百年路，启航新征程”为主题，开展党史专题讲座，邀请市文物局研究员、市政协智库专家郑贞富授课。
8日下午，老城区东南隅街道办事处以“奋斗百年路，启航新征程”为主题，开展党史专题讲座，邀请市文物局研究员、市政协智库专家郑贞富授课。郑贞富引经据典、图文并茂，生动地讲述了老城的建城史、发展史，带大家感受老城的红色历史文化脉络。与会人员纷纷表示，将把党史学习成效转化为工作动力，不断推进各项工作再上台阶。（记者 李冰 通讯员 张桦 摄影报道）
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