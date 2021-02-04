杨奎烈：新时期焦裕禄式的好干部（最美洛阳人—清明时节追忆党史人物）

中信重工机械股份有限公司厂区内有一条焦裕禄大道，被誉为“新时期焦裕禄式的好干部”的中信重工能源供应公司原经理、党委书记杨奎烈，在这里留下了深深的足迹。

中信重工机械股份有限公司厂区内有一条焦裕禄大道，被誉为“新时期焦裕禄式的好干部”的中信重工能源供应公司原经理、党委书记杨奎烈，在这里留下了深深的足迹。

1956年，杨奎烈跟随家人从沈阳来到洛阳矿山机器厂(中信重工前身)。1978年，从部队复员的杨奎烈回到这里成为一名工人。后来，他从公司职工大学企业管理专业毕业走上动力管理岗位，很快就成长为动能管网专家。

20世纪90年代后期，国企改革迎来阵痛，企业面临数月发不出工资的窘境，杨奎烈依旧坚守。

2006年，企业建立以来投资额最大的系统技改工程“新重机”工程正式上马。设备招标采购、到生产厂家实地考察、严把设备质量关……那些日子，总能看到杨奎烈忙碌的身影，他总是说：“赶上了企业大发展的好时候，我浑身是劲儿！”

2010年1月，“新重机”工程全面竣工。杨奎烈和他的能源团队全面按期完成了能源供应系统建设，但没有人知道，他正拖着病体与时间赛跑。

2012年春节前夕，中信重工氧气供应面临“断炊”，杨奎烈在病床上辗转反侧。从正月初一到初十，他先后6次溜出医院来到公司制氧机安装现场……

2012年3月9日11时38分，58岁的杨奎烈走完了自己的人生历程。

红色精神大家谈

敢于攻坚，把困难踩在脚下；善于开拓，把发展抓在手中。杨奎烈把对工厂的爱渗入骨子里，体现出了一名焦裕禄式好干部的作为与担当，在压力面前，艰苦奋斗、冲锋在前，在困难面前，迎难而上、无私奉献，为党和人民的事业鞠躬尽瘁，死而后已。我们要学习和发扬杨奎烈务实重干、满腔热血、锐意进取、拼搏奉献的精神，让这座精神的丰碑永放光芒。

——洛阳理工学院教师 成曦

(记者 贾臻 通讯员 陈昕)