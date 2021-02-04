体育小将说心愿 想把牡丹送“姐姐”

再过不久，老城区培智学校的16岁羽毛球小将杨广宽，将代表我省征战全国第十一届残运会暨第八届特奥会。他此前已在该项目上取得不俗成绩，这次“征战”就是朝着金牌去的。问及为啥想拿金牌，在8日的采访中，杨广宽给出了这样的回答：“金牌送姐姐，再送一束牡丹花。”

杨广宽在学校

再过不久，老城区培智学校的16岁羽毛球小将杨广宽，将代表我省征战全国第十一届残运会暨第八届特奥会。他此前已在该项目上取得不俗成绩，这次“征战”就是朝着金牌去的。问及为啥想拿金牌，在8日的采访中，杨广宽给出了这样的回答：“金牌送姐姐，再送一束牡丹花。”

杨广宽口中的“姐姐”是他的教练赵彩阳。赵彩阳说，虽然杨广宽的智力不比正常孩子，但他感知爱、表达爱的能力让她感动。这一次，当得知杨广宽参加“送您一束牡丹花”活动是为了给自己送花时，她很激动。

杨广宽2018年到老城区培智学校就读，那时，他内向得不敢跟老师、同学说话。他身体素质不错，是个从事竞技体育的好苗子，入学后不久，杨广宽就进入了赵彩阳的视线。

要让孩子听从训练指令，首先得让他从心里接纳自己，为此，赵彩阳想了不少办法。除了平日里给杨广宽更多的关注和鼓励，她还经常有事没事找他像朋友一样聊天，渐渐地，杨广宽脸上的笑容多了，也敢主动跟她说话了。

去年，赵彩阳带着学校的羽毛球队赴天津参加比赛，比赛期间正值杨广宽生日，她便和其他孩子一起偷偷准备了蛋糕，还排演了一个名为《兔子舞》的节目，在杨广宽生日那天，给了他不小的惊喜。

这次生日会对这个少年来说意义非凡。杨广宽说，那是他长这么大第一次吃蛋糕过生日，“除了家人，还有人关心我的生日”。虽然那次比赛他以微弱劣势与金牌擦身而过，夺得了一银两铜，但从那以后，所有人都察觉到杨广宽变了，不仅更努力地训练了，连私下里对赵彩阳的称呼都从“教练”变为“姐姐”。

“他是一个特别懂得感恩的好孩子。”赵彩阳说，与她从孩子们身上得到的幸福相比，她对他们的付出简直不值一提。

去年，学校组织师生同游牡丹园，赵彩阳对牡丹爱不释手的样子，杨广宽记在了心里。

又是一年牡丹花开时，杨广宽说在摘得金牌之前，希望送一束牡丹给“姐姐”，因为在他的心中，“姐姐和牡丹花一样，漂亮、温柔”。（记者 王若馨 实习生 郭秋林 文/图）