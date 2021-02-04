洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

擦亮城市窗口 喜迎牡丹盛会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.04.10 09:25

　　为助力第39届中国洛阳牡丹文化节，给游客和市民营造干净的出行环境、提升城市形象，昨日，市文明办(创建办)联合相关部门，针对公共广场、景区景点、城市出入口、过街天桥等场所，开展以“城市大清洁，喜迎牡丹文化节”为主题的城市清洁集中行动。（记者 贾臻 通讯员 马国利 陈志强 王冠峰 摄影报道）
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·这个星星的孩子 有个暖心故事
  • ·她们吃着降压药，血压就是降不下来
  • ·一换季就容易流鼻血，他这是怎么了
    		•
    驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
    驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
    驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
        日前，古城快速路东延三川大道至光武大道段通车，有效改善了伊河北侧区域东西向通行条件，市民去伊滨区游玩...
  • ·馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
  • ·来，咱和地铁合个影
  • ·自制小长假出游饮品——金橘柠檬汁
    		•
    		 
    新闻排行
  • 1038家企业集中签约入驻 洛阳“明日...
  • 有创意！洛阳牡丹形状红绿灯“上岗”
  • 洛阳老旧小区实行“菜单式”改造 道北...
  • 到隋唐洛阳城应天门美术馆 您可欣赏...
  • 洛阳古代艺术博物馆整体提升有新进展
  • 俩女孩不想回家写作业 竟然用U型锁把...
  • 全线首个！洛阳新伊高速晁村高架桥完...
  • 什样锦牡丹花开艳
  • 栾川两景区分别斩获5钻级、4钻级智慧...
  • 洛阳7家“小巨人”培育达标企业共获40...
    		•
    百姓呼声
  • · 洛阳自来水阶梯水量的制定标准？官方回应
  • · 今年牡丹文化节开幕式晚会门票不对外发售
    • 精彩图片
    牡丹公园花开正艳 市民...
    王城公园“八束狮子”...
    老城区东北隅街道：党...
    科技化研发 规模化生产
    精彩热帖

    人间四月 最美春天

    美丽乡村

    袖珍的荷包牡丹

    山雀
    /惯借名山筑道宫 ——暇日游城北吕祖庵
    /【光影瞬间】 东方文创园赞能影视基地拍人
    /春风扑面来 美在花丛中
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605