擦亮城市窗口 喜迎牡丹盛会

为助力第39届中国洛阳牡丹文化节，给游客和市民营造干净的出行环境、提升城市形象，昨日，市文明办(创建办)联合相关部门，针对公共广场、景区景点、城市出入口、过街天桥等场所，开展以“城市大清洁，喜迎牡丹文化节”为主题的城市清洁集中行动。

为助力第39届中国洛阳牡丹文化节，给游客和市民营造干净的出行环境、提升城市形象，昨日，市文明办(创建办)联合相关部门，针对公共广场、景区景点、城市出入口、过街天桥等场所，开展以“城市大清洁，喜迎牡丹文化节”为主题的城市清洁集中行动。（记者 贾臻 通讯员 马国利 陈志强 王冠峰 摄影报道）