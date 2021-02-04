强化规划引领 坚持生态优先 推动黄河国家战略落地落实

8日至昨日，市人大常委会主任吴中阳带领部分市人大常委会组成人员、人大代表对黄河流域生态保护和高质量发展工作推进情况进行视察。 8日至昨日，市人大常委会主任吴中阳带领部分市人大常委会组成人员、人大代表对黄河流域生态保护和高质量发展工作推进情况进行视察。 视察组先后到洛河宜阳西段生态治理工程、韩城河窑上至朱家沟段治理工程、新安县青要山镇千胜万吨杏鲍菇基地、黄河神仙湾沟域经济示范区、沿黄生态廊道和孟津黄河湿地台荫恢复区等，详细了解黄河流域生态保护治理、产业结构调整等情况，并召开座谈会听取相关情况汇报，就强化生态保护修复、发展沟域生态经济等方面工作提出意见建议。 视察组指出，推进黄河流域生态保护和高质量发展，是以习近平同志为核心的党中央作出的重大国家战略，是事关中华民族伟大复兴的千秋大计。各有关部门要进一步提升政治站位、强化使命担当，统筹好生态保护和产业转型、顶层设计与基层探索、整体推进与重点突破、保护传承与弘扬黄河文化、经济社会发展与改善民生等方面关系，牢牢把握好生态保护的红线、环境质量的底线和资源利用的上线，把国家大战略与地方小战略有机结合起来，一步一个脚印地推动黄河国家战略落地落实。要积极对接、科学编制好地方规划，切实树立“一盘棋”思想，提高落实黄河国家战略的科学化、精准化水平；要结合正在开展的党史学习教育，深入挖掘黄河文化蕴含的时代价值，为推进黄河国家战略实施凝聚精神力量。市人大常委会要围绕推动黄河国家战略实施，认真行使好立法、监督、重大事项决定等职权，积极促进代表作用发挥，用法治力量为黄河流域生态保护和高质量发展保驾护航。 市领导吉振华、李钢锤、王军参加相关活动。（记者 智慧 实习生 苑曼琳）